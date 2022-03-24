10:0: украинские военные нанесли юбилейный удар по российским оккупантам в Чернобаевке. Видео

Вооруженные силы Украины вечером в четверг, 24 марта, юбилейный десятый раз нанесли удар по позициям оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Информация о потерях врага уточняется.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Кроме того, в своем Instagram эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он предположил, что ВСУ снова ликвидировали кого-то из высшего командования российских оккупантов.

"В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост – убегают! С месяцем начала операции вас, ребята", – написал Арестович.

Видео дня

Он добавил, что сегодня можно ждать и 11-го разгрома врага на том же месте, так как в течении часа после десятого удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на аэродром.

Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.

7 марта на этом же месте украинцы уничтожили около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.

18 марта враг снова понес большие потери в Чернобаевке. На этот раз был уничтожен командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армией, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!