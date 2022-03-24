10:0: украинские военные нанесли юбилейный удар по российским оккупантам в Чернобаевке. Видео
Вооруженные силы Украины вечером в четверг, 24 марта, юбилейный десятый раз нанесли удар по позициям оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Информация о потерях врага уточняется.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Кроме того, в своем Instagram эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он предположил, что ВСУ снова ликвидировали кого-то из высшего командования российских оккупантов.
"В настоящий момент наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост – убегают! С месяцем начала операции вас, ребята", – написал Арестович.
Он добавил, что сегодня можно ждать и 11-го разгрома врага на том же месте, так как в течении часа после десятого удара российское командование продолжало заводить очередную колонну техники на аэродром.
Напомним, что каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты снова свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Впервые позиции россиян в Чернобаевке были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты.
7 марта на этом же месте украинцы уничтожили около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.
18 марта враг снова понес большие потери в Чернобаевке. На этот раз был уничтожен командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армией, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.
В ночь на 19 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины в шестой раз разнесли позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.
Также мы писали про седьмой, восьмой и девятый разгром врага в Чернобаевке.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобаевка в Херсонской области войдет в историю войн как пример бездарности российского командования.
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