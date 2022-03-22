В Чернобаевке в восьмой раз уничтожили оккупантов: в сети шутят, что Netflix нужно выпустить сериал

"Гениальные" стратеги из командования "второй армии мира" снова отправили войска и технику в Чернобаевку. И прогнозируемо - уже в восьмой раз оккупанты были разбиты на известном аэродроме под Херсоном.

В сети уже предложили Netflix снять сериал об удивительном и самоубийственном упорстве оккупантов. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Надо Netflix задуматься над созданием сериала "Чернобаевка". Первый сезон готов. Сегодня вышла 8 серия", отметил экс-чиновник.

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Официальных заявлений по поводу очередного разгрома рашистов под Херсоном пока не последовало.

Ранее "одну большую Чернобаевку" на всей территории Украины оккупантам пообещал советник председателя ОПУ Алексей Арестович.

Он отметил, что планам российских оккупантов захватить Киев, которых они не оставляют до сих пор, не сбыться никогда.

Как сообщал OBOZREVATEL, о предварительном разгроме оккупантов в Чернобаевке Арестович сообщил накануне, 21 марта. После этого по сети прокатилась новая волна мемов.

Впервые по аэродрому и оккупантам на нем ВСУ ударили 27 февраля. После этого там были уничтожены десятки вертолетов и командный пункт одной из общевойсковых армий Южного военного округа РФ вместе с командующим.

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