В Чернобаевке ВСУ в девятый раз накрыли оккупантов: новая 'партия' врагов замолчала навсегда, – Арестович

Украинские защитники в девятый раз разбили технику и боеприпасы российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Место, куда враг стягивал свои колонны, несмотря на огромные потери, украинцы уже прозвали проклятым для путинской армии.

Об очередном успехе ВСУ рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook. Также он пошутил по поводу выхода новой серии сериала "Чернобаевка".

"Вообще-то девять. Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО "Смерч", которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно, эта партия замолчала навсегда", – написал он.

По словам Арестовича, боекомплект к российской технике также был уничтожен украинскими защитниками – там "было ярко".

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"Благодаря значительным запасам этого самого боекомплекта концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний", – уточнил он.

Советник главы ОПУ добавил, что самой техники войск РФ на аэродроме в Чернобаевке осталось намного меньше, чем раньше. Но и то, что было, теперь значительно "порублено" в результате разрывов боеприпасов.

"В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной, 9-й серии сериала "Чернобаевка, – заявил Арестович.

Ранее он рассказывал, что оккупанты в Чернобаевке на Херсонщине понесли новые потери. В частности, 22 марта ВСУ поразили боекомплект "Смерча", из которого враг начал обстреливать Николаев. Арестович пошутил, что теперь к Лысой горе в Украине добавилось новое место для проведения фестивалей.

Предполагалось, что в девятый раз уничтожения российской техники в Чернобаевке уже не будет. Спутниковые снимки показали, что враг вывел большую часть своей авиации с аэродрома.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые на аэродроме под Херсоном украинские воины разгромили оккупантов еще 27 февраля. Однако они убрали остатки техники и привезли новую. После того, как ВСУ в седьмой раз уничтожили вражескую технику, в сети появились новые мемы о Чернобаевке.

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