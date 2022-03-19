ВСУ в шестой раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Вооруженные силы Украины снова разнесли позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Украинские воины отработали по технике и позициям врага в этом месте уже шестой раз.

Об этом Арестович написал на своей странице в Facebook в ночь на 19 марта. Политик также опубликовал по этому поводу мем.

"Только не смейтесь, но мы снова влупили их только что в Чернобаевке. В шестой раз", – сказано в сообщении.

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Отметим, что в командовании ВСУ официальной информации относительно этого пока не было. Однако, как известно после всех прошлых ударов "вторая армия мира" снова стягивала на аэродром свою технику.

Первый раз на этом же аэродроме позиции россиян были разгромлены еще 27 февраля. После удара ВСУ оккупанты сгребли остатки сгоревшей техники и поставили на то же место новые вертолеты. 7 марта на этом месте украинцы уничтожили около 30 вертолетов, а 16 марта стало известно об уничтожении еще семи боевых вертолетов российской армии.

18 марта враг вновь понес большие потери в Чернобаевке. На этот раз был уничтожен командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армии, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый раз после успешного удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке оккупанты вновь свозят туда свою военную технику. Из-за такого нелогичного поведения "второй армии мира" уже появилось большое количество мемов.

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