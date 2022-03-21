Украинские военные в седьмой раз накрыли огнем технику оккупантов в Чернобаевке

"Чернобаевский треугольник" продолжает поглощать технику и солдат русской оккупационной армии. 21 марта Силы обороны Украины разбили оккупантов на знаменитом аэродроме под Херсоном уже в седьмой раз.

Потери вражеской армии пока подсчитываются. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Соберитесь. Сейчас вам понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", - сообщил своим подписчикам на Facebook Арестович.

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Что именно потеряли оккупанты, которые упрямо раз за разом стягивают на аэродром под Херсоном технику и живую силу, пока неизвестно.

Напомним, впервые на аэродроме в Чернобаевке украинские воины разгромили оккупантов еще 27 февраля. Однако те разгребли изувеченную технику в стороны – и привезли новую. Тогда ВСУ ударило по позициям оккупантов еще раз.

Всего до сегодняшнего дня по Чернобаевке и рашистам на аэродроме было нанесено 6 ударов. В один из них были уничтожены десятки летательных аппаратов. В другой, предпоследний, удалось уничтожить командный пункт и командующего 8 общевойсковой армией РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобаевка войдет в историю войн как пример бездарности российских командиров.

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