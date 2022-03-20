Чернобаевка войдет в историю войн, как пример бездарности российских командиров, – Зеленский

Поселок Чернобаевка в Херсонской области войдет в историю войн в качестве примера бездарности российского командования. Там расположен аэродром, на который оккупанты шесть раз перебрасывали свою технику после того, как ее уничтожали ВСУ.

Об этом в своем обращении ночью 20 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что украинские военные демонстрируют более высокий уровень профессионализма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пример Чернобаевки войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя такими, какими они являются: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И все равно они приходят туда", – подчеркнул Зеленский.

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Президент добавил, что украинцы доказали: они умеют воевать профессиональнее, чем армия, которая делает это десятки лет в разных регионах и при разных условиях.

"Мы отвечаем мудростью и храбростью на огромное количество их техники и солдат, отправленных в Украину", – сказал он.

Как сообщал ВСУ уже шесть раз уничтожали вражескую технику и живую силу оккупантов на аэродроме в Чернобаевке. В результате это привело к появилению многих мемов.

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