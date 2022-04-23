Жена Мирошниченко вступилась за Стужук, которая назвала себя русской и долго молчала о войне

Украинская телеведущая и юрист, жена шоумена Тимура Мирошниченко, Инна вступилась за одного из самых популярных блогеров Украины Софию Стужук, которая попала в скандал из-за своей позиции по вторжению России в нашу страну и потеряла свой аккаунт в Instagram. По мнению телеведущей, соцсеть сама заблокировала профиль блогера из-за постоянных жалоб от пользователей.

Мирошниченко подчеркнула, что Стужук была известна своими скандалами еще до войны, но в этой ситуации против нее сыграло то, что девушка не разобралась в происходящих событиях. Об этом и многом другом телеведущая рассказала в интервью для передачи "Звездный путь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На самом деле я за ней не следила, но заходила уже когда начали все обращать внимание на ее позицию или отсутствие позиции. Я увидела, что она, как и все мы – снимает то, что происходит, и говорит: "война, война у меня дома, стреляют, мне страшно". Но потом уже начали на нее давить, что надо сказать, какая война. Что это Россия напала на Украину. Она этого поначалу не говорила", – рассказала юрист.

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Мирошниченко добавила, что людям не стоит так сильно критиковать блогера, ведь она осталась без мужа, сама с тремя детьми.

"Я бы ее так не критиковала. Она женщина молодая, 25-26 лет, уже оставшаяся без мужа, вдовой. У нее трое детей, она самостоятельно их ставит на ноги, кормит, предоставляет образование, жилье и помогает своим родителям. Это слишком большое бремя на плечах 25-летней девушки", – указала она.

Телеведущая отметила, что скандала можно было бы избежать, если бы Стужук просто вычеркнули из блоггерского круга и перестали о нем вспоминать. Вместо этого миллионы людей начали ненавидеть девушку.

"Люди не разбираются, им начинают говорить, что она предательница, столько всего наделала. Что она наделала? Она ни разу не сказала какие-то такие слова, типа: "мы сами себя убиваем" и прочее... Потом она села и сказала: "я не знала, что вы именно этого от меня требовали, но да, Россия напала на Украину, все же понятно", – сказала Мирошниченко.

Юрист также уточнила, что Стужук была известна своими скандалами еще до полномасштабного вторжения и это была часть ее репутации.

"Надо еще понимать, что у нее такая скандальная репутация. Вообще под вопросом ее спокойствие и репутация. Она постоянно в эпицентре какого-нибудь скандала, она вообще начинала вести свой блог именно так – показывала то, что общество не готово было увидеть: домашние роды, публичное грудное вскармливание. Это хорошо, но общество к этому не было готово", – поделилась телеведущая.

Напомним, в первые дни российской агрессии Стужук писала, что в войне виноваты обе стороны и разжигавшие ненависть в Украине. Также она продолжила дружбу с блоггерами из РФ. Например, Надин Серовски, плакавшая из- за блокировки Instagram в России, Стужук написала в комментариях, что она хорошо смотрится со своим новым бойфрендом.

Девушка переехала в Латвию, даже не оговорившись о нападении России на Украину. Свое молчание звезда социальных сетей объяснила тем, что не знакома в политике, и думала, что все и так знают о кровавом вторжении Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Алексей Дурнев заявил, что блоггер-миллионник София Стужук, сознательно умалчивающая войну на своей Родине, "никто без Instagram". Он убежден, что украинцы не простят инфлюенсеру измену и будут блокировать ее страницы даже после окончания боевых действий.