Дурнев – о блогерше Стужук, которая замалчивает войну: без Instagram она никто, ее мир рухнул

Украинский телеведущий Алексей Дурнев заявил, что блогерша-миллионница София Стужук, сознательно умалчивающая войну на своей Родине, "никто без Instagram". Он убежден, что украинцы не простят инфлюэнсерше измену и будут блокировать ее страницы даже после окончания боевых действий.

Соответствующий комментарий прозвучал в интервью "ЖВЛ" на "1+1" на YouTube. Сейчас у звезды социальных сетей удалены уже 4 страницы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ответ на вопрос, сможет ли Стужук когда-нибудь оправдаться за свою позицию "голубя мира" и вернуть расположение подписчиков из Украины, Алексей Дурнев выразил сомнения.

"Это будет очень трудно простить. Как показывает практика, очень легко сносятся Instagram-страницы, на которых есть много жалоб", – говорится в комментарии.

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Он также добавил, что в случае блокировки страницы, например, Макса Барских – он останется известным певцом. Если гипотетически "снесут" профиль самого Дурнева, он также не потеряет профессию ведущего, считает собеседник журналистки.

"А для нее – это все. Если нет ее страницы, где есть много миллионов подписчиков, то у нее ничего нет. И сейчас у нее ничего нет, нет прибыли. Ее мир рухнул. София Стужук без Instagram – никто", – сказал Алексей Дурнев.

По мнению телеведущего, все последующие страницы блогерши будут так же быстро исчезать, а ее "молчаливую" позицию во время геноцида собственного народа украинцы не простят.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогерша и мама троих детей София Стужук после начала войны переехала в Латвию, даже не оговорившись о нападении России на Украину. Свое молчание звезда социальных сетей объяснила тем, что не осведомлена в политике и думала, что все и так знают о кровавом вторжении Путина.

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