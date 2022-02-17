Блогер-миллионник Стужук назвала себя "русской" на отдыхе, но потом "передумала"

Украинская блогер София Стужук заявила, что она "русская", когда снимала свой отдых с подругой в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом интернет-звезда написала 16 февраля, в День единения.

Вскоре знаменитость удалила скандальную сторис со своего Instagram-аккаунта, однако ее успели сохранить журналисты издания "Глянец" и опубликовать в YouTube. По состоянию на утро 17 февраля свою "выходку" инфлюенсер никак не прокомментировала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Когда блогер, на которую подписано более 5,5 млн пользователей Instagram, снимала шопинг в ОАЭ, она показала подругу Наталью, а внизу на коротком ролике написала: "Осторожно, русские в Дубае".

Видео дня

Отметим, что Стужук является уроженкой Крыма, но сейчас живет в украинской столице Киеве. В этот город она переезала после оккупации полуострова Россией.

Вероятно, после такого заявления на блогера посыпались возмущения подписчиков. Сейчас Instagram-сторис уже недоступна.

Коротко о знаменитости:

София Стужук – 26-летняя скандальный блогер-миллионник, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым), но после оккупации переехала в Киев. По образованию юрист. Снималась для журнала Playboy UA.

До 2020 года была в браке с инфлюенсером, фитнес-тренером Дмитрием Стужуком. Они прожили вместе шесть лет. В браке родились Дэвид, Лолита и Оливия. Весной-2020 пара объявила о разводе, а 16 октября того же года Дмитрий умер от осложнений COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Стужук заявила, что перестала общаться с Instagram-инфлюэнсером Игорем Пустовитом, экс-мужем Саши Бо, с которым ей приписывали роман. Интернет звезда призналась, что на самом деле их отношения были пиаром. А с Александрой, как рассказала блогер, она никогда не дружила по-настоящему, потому что они слишком разные.