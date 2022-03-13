Как блогеры России прощались с "экстремистской организацией" Instagram, но даже словом не вспомнили о войне

Блогеры из РФ, которые поддерживают своего президента Владимира Путина, начали жаловаться, что их жизнь после западных санкций превратилась в ужас. Пока в Украине российские оккупанты стреляют ракетами, стирают города с лица земли и убивают детей, "лидеры мнений" в России скучают по кофточкам от Louis Vuitton, гаджетам Apple и автомобилям Mercedes.

Впрочем, большинство инфлюенсеров ни разу не осветили трагедию войны в Украине. Прокуратура России объявила, что 14 марта 2022 года Facebook, Instagram и WhatsApp запрещены и считаются экстремистскими организациями. Это означает, что каждый пользователь соцсетей является преступником. OBOZREVATEL рассказывает, как звезды Instagram прощались с подписчиками.

Ольга Бузова – 23,3 миллиона подписчиков

Видео дня

Певица Ольга Бузова, которая постоянно распространяет кремлевскую пропаганду, слезно простилась со своими подписчиками. Звезда сетует, почему у нее отбирают то, что она усердно создавала 7 лет.

Оксана Самойлова – 15,3 миллиона подписчиков

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова призывает подписчиков подписываться на свой Telegram-канал за денежное вознаграждение. Жена рэпера Джигана, который родом из Одессы, отметила, что будет скучать по аудитории. Звезда не желает отказываться от западной сети. Самойлова разочарована, потому что на Instargam потратила 10 лет своей жизни.

Гусейн Гасанов – 21,1 миллион подписчиков

Король Giveaway Гусейн Гасанов признался своим подписчикам в любви и попрощался. Он решил не сдаваться и подкупить россиян новым компьютером Apple за подписку на Telegram-канал. Как известно, технику от этого бренда теперь невозможно купить у РФ из-за санкций, поэтому подписчики из России активно участвуют в розыгрыше.

Валерия Чекалина – 10,5 миллиона подписчиков

Блогер Валерия Чекалина со слезами на глазах простилась со своими подписчиками. Когда в Украине началась война 24 февраля, супруги Чекалиных уехали отдыхать за границу. Им удалось увидеть новости из иностранных ресурсов и сравнить их с российской пропагандой. После этого они ни разу не упомянули о событиях в Украине и продолжали демонстрировать роскошную жизнь.

Алина Левда – 7,9 миллиона подписчиков

Блогер Алина Левда протестовала против санкций и говорила, что будет носить вещи российского производства, когда Louis Vuitton, Gucci и другие западные бренды запретили. Сейчас она жалуется, что Instagram скоро заблокируют. "Ботановна" убеждена, что не сможет выкладывать сторис, поскольку после принятия иска прокуратуры РФ всех пользователей признают экстремистами и могут посадить за решетку. "8 лет работы коту под хвост", – написала блогер.

Надин Серовски – 9,5 миллиона подписчиков

Блогер Надин Серовски на днях прошлась опустевшими торговыми центрами Москвы и заявляла, что она "за мир во всем мире", не называя действия оккупантов в Украине войной. Сейчас она вместе с другими блогерами прощается со своими подписчиками. Серовски отметила, что ей больно смотреть на то, как на глазах рушатся судьбы людей, для которых соцсети были целой жизнью.

Рустем Адагамов

Блогер Рустем Адагамов пожаловался на политику компании Meta, которая собиралась разрешить "язык насилия" в Instagram и Facebook в контексте вторжения в Украину. Адагамов назвал директоров американского холдинга "муд*ками", поскольку запрет соцсетей коснется жизни миллионов россиян.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как российские звезды давали концерт в поддержку войны в Украине. Лозунгами "Верим и ждем" и "МыZaМир" Лепс, Семенович и другие выразили свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины.