Юлия Навальная попала в 100 самых влиятельных людей мира и стала посмешищем: рейтинг Time возмутил сеть

Еженедельный американский журнал Time обнародовал список 100 самых влиятельных людей мира 2024 года, в который попала жена т.н. российского оппозиционера Алексея Навального – Юлия. Она возглавила топ "лидеров" и разделила его с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, а также другими именами.

Читатели журнала несколько растерялись, спрашивая, а на кого вообще влияет или влияла Юлия Навальная. Соответствующие комментарии появились в Instagram Time.

Добавить Навальную в перечень вызвалась вице-президент США Камала Харрис, которая общалась с Навальной. Американку восхитило, что россиянка стояла на сцене в Мюнхене после известия о смерти ее мужа и якобы ее желание "продолжать его дело".

Других достижений Навальной приведено не было. Неудивительно, что подписчики Time возмутились при виде обложки с ней. Не только украинцы, но и англоязычные пользователи высмеяли вдову Навального, известного выражением, что "Крым – это не бутерброд".

"На что она влияет?" "Это шутка", "На что она повлияла? Она и вся так называемая руоппозиция не сделали буквально ничего, чтобы остановить своего диктатора или осудить войну", "Она повлияла на весь мир своими гламурными платьями", "Она буквально ничего не сделала", "Кто следующий влиятельный человек? Путин?" "Почему она без бутерброда в руках?" – спросили в комментариях.

К слову, в 2022 году Елена Зеленская появилась на обложке журнала Time. В номере ей посвятили статью под названием Her private war – "Ее личная война". Тогда же "человеком года" был назван Владимир Зеленский.

Однако уже в 2023 году журнал раскритиковали за то, что аналогичное звание мог получить попавший в список претендентов российский диктатор Владимир Путин. Выбрали тогда Тейлор Свифт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о детях Алексея Навального. Они с мамой появились во время вручения "Оскара" в 2023 году в вечерних нарядах, за что получили порцию хейта. После смерти "оппозиционера" его жена и дочь встретились с Джо Байденом, куда также выбрали гламурные образы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!