Экс-редактор ELLE & Harper's Bazaar проанализировал образы женщин семьи Навального после его смерти и указал на странные детали

Роман Тимофеев, fashion-журналист, экс-редактор журналов ELLE и Harper's Bazaar, разбирающийся в деловом этикете и дресс-коде, обратил внимание на образы членов семьи т.н. оппозиционера Алексея Навального, умершего более недели назад. Модный эксперт взял в пример встречу Юлии Навальной и ее дочери Дарии с президентом США Джо Байденом.

Туда россиянки пришли в разных нарядах – Навальная в синем платье, а ее дочь в черной юбке. Своими мыслями Тимофеев поделился в Telegram-канале "Жирным шрифтом".

"Много лет я читаю лекции о дресс-коде и этикете, о модной дипломатии, о символизме вещей. Смотрю на эти фото и никак не пойму, почему Юля Навальная не в черном все это время?" – написал fashion-журналист.

Вдова Навального не в первый раз выходит на связь в цветных вещах, хотя в ее случае уместнее было бы транслировать скорбь, выбирая черную одежду, как это принято, хоть и не во всем мире, но в большинстве цивилизованных стран.

Дочь Алексея Навального, например, придерживалась этой традиции, но ее наряд также насторожил пользователей. В комментариях у Романа Тимофеева спросили, насколько уместно на такую встречу и в такое сложное для семьи время было одевать мини-юбку.

"Обычно рекомендуют на такие встречи мини не одевать (в том числе потому, что можно сесть в кресло на официальном фото с эффектом фильма "Основной инстинкт"), но уже есть прецедент в виде первой леди Франции мадам Макрон, которая обожает мини и последовательно его носит на очень протокольные встречи. Но в то же время не знаю, действительно ли уместно во время скорби", – написал эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известно о детях Алексея Навального. Старшая дочь россиянина часто вспоминала о нем на публике, хотя и не отказывалась от светской жизни в сложное для семьи время, а ее брат исчез из инфопространства.

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