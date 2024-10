В 91 год умерла мама Уитни Хьюстон: какую болезнь ей диагностировали и чем Сиси запомнилась миру. Фото

Мама известной исполнительницы Уитни Хьюстон, американская соул и госпес певица Сиси Хьюстон умерла в возрасте 91 года. Двухкратная обладательница "Грэмми" отошла в вечность в окружении семьи в собственном доме в Нью-Джерси, США, в понедельник, 7 октября.

Как отмечает Associated Press, трагическое известие сообщила невестка звезды Пэт. Сердце артистки остановилось по причине длительного недуга – болезни Альцгеймера.

"Наши сердца полны болью и печалью. Мать Сисси была сильной и выдающейся фигурой в нашей жизни. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, служении и общине. Ее более чем семидесятилетняя карьера в музыке и развлечениях останется в авангарде наших сердец", – отметила женщина.

Эмили "Сиси" Хьюстон родилась 30 сентября 1933 года и с самого детства была заинтересована в карьере певицы. Сначала знаменитость была участницей семейной госпес-группы, а в 1960-х годах произошел ее прорыв на профессиональной сцене в составе музыкального коллектива The Sweet Inspirations.

Исполнительница выступала на одной сцене с легендарным "королем рок-н-ролла" Элвисом Пресли. Звезда дал артистке особое прозвище, о котором она упоминала в своих мемуарах: "Он подарил мне браслет, где на внешней стороне было написано мое имя, а на внутренней мое прозвище – белочка".

В течение многолетней работы в составе группы, исполнительницы выпустили четыре альбома, которые приобрели незаурядную популярность среди слушателей. После выхода сборника композиций "Sweet Sweet Soul" Сиси решила покинуть коллектив, чтобы развивать сольную карьеру.

Талант госпес-певицы замечали не только слушатели, но и известные личности и критики. После того, как Сиси Хьюстон заявила о себе как сольной исполнительнице, она записала более 600 песен в разных жанрах. Ее голос появлялся в композициях популярных звезд, среди которых: Чака Хан, Донни Хэтэуэй, Джими Хендрикса, Лютер Вандросса, Бейонсе, Пол Саймон, Роберта Флэк и Уитни Хьюстон.

Самыми успешными альбомами знаменитости стали "Face to Face" и "He Leadeth Me". Сборники госпес-композиций принесли артистке две награды "Грэмми".

Исполнительница неоднократно появлялась на сцене со своей дочерью Уитни Хьюстон. В 1996 году они снялись в романтическом фильме "Жена священника".

