Умерла звезда фильма 'Дневник памяти' Джина Роулендс

В среду, 14 августа, умерла актриса Джина Роулендс, звезда легендарного фильма "Дневник памяти". В возрасте 94 лет она ушла на тот свет после 5-летней борьбы с болезнью.

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Актриса умерла в своем доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США. Рядом с ней в то время была семья, пишет TMZ. О потере близкого человека сообщил сын звезды Ник Кассаветис.

Официальная причина смерти все еще неизвестна. Впрочем, известно, что Джина Роулендс в течение 5 лет боролась с деменцией, а именно с болезнью Альцгеймера – синдромом, во время которого происходит деградация мозга и интеллекта.

Впервые о диагнозе актрисы рассказал ее сын Ник Кассаветис в июне 2024 года на 20-летие создания легендарного фильма "Дневник памяти". Он отмечал, что его мать находилась в "полном слабоумии".

Что интересно, в фильме Джина Роулендса играла роль женщины с болезнью Альцгеймера. Ее актерская карьера закончилась в 2015 году. За свой титанический труд Роулендс получила 4 награды "Эмми", 2 "Золотых глобуса" и 2 номинации на "Оскар".

За период актерства она неоднократно сотрудничала со своим первым мужем режиссером Джоном Кассаветисом, за котором была замужем с 1954 года и до его смерти в 1989 году. Он режиссировал киноленты "Глория" и "Женщина под влиянием", в которых снималась жена. В общей сложности они вместе были в съемочной команде в 10 фильмах.

У Джины Роулендс остался супруг Роберт, за которого она вышла замуж в 2012 году, и трое детей: Ник, Александра и Зои Кассаветис.

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