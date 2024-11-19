Участница 'Холостяка 13' назвала единственный момент в шоу, на который не могут повлиять режиссеры: это не постановка

Участница шоу "Холостяк 13" и военная журналистка Светлана Кирган, выбывшая из проекта в третьем выпуске, пояснила, что не весь формат программы имеет сценарий и действия девушек и "холостяка" – Александра "Терена" Будька – не постановка. Она отметила, что режиссеры могут подправить на монтаже только некоторые кадры, которые должны попасть в эфир.

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Девушка напомнила, что у "Холостяка" формат реалити-шоу, поэтому сценарий там существует минимальный. Об этом она рассказала в InstaStories.

"Это формат реалити. Мы не влияем на то, что покажут в кадре, а что нет, ну или что вырежут из контекста. Однако твое поведение и реакция в кадре – это твоя настоящая модель поведения, на которую никто не влияет", – пояснила Светлана Кирган.

Напомним, участница выбыла из "Холостяк 13" неожиданно. Свое решение попрощаться со Светланой Александр "Терен" обосновал тем, что она до сих пор не может открыться, и тяжелое прошлое, а именно потеря мужа на фронте, ходит тенью за ней. Напомним, ранее участница обещала "Терену", что изменится и начнет жить настоящим.

Стоит отметить, что Светлана Кирган уже рассказывала, что ее раздражало на проекте. По словам военной журналистки, в шоу почти не было той искренности, которая должна стать главной темой, а "холостяк" сделал выводы о ней, опираясь на собственный опыт.

"По мнению Александра, женщина, которая пережила потерю, не может так быстро (прошло 2,5 года) отпустить болезненные воспоминания. Такое предположение он сделал из-за того, что имеет подруг, проживавших схожий опыт. Ну, наверное, не стоит объяснять то, что у каждого свой уровень восприятия и адаптивности, и что сравнивать меня (в то время совсем незнакомого человека со своими подругами – не окей). Я начала работать с терапевтом почти 2 года назад и считаю, что достаточно проработала себя для того, чтобы снова открыть свое сердце для любви. Собственно поэтому я пришла к Александру", – написала девушка.

Ранее OBOZ.UA писал, Саша Шульгина рассекретила, как режиссеры уговаривают "холостяков" избрать "правильную" победительницу. Участница призналась, что не входила в планы СТБ, а организаторы не думали, что им пойдут наперекор. Она стала победительницей шоу только по одному пункту, который не добавили в контракт на участие. Благодаря этому "холостяк" смог уговорить организаторов избрать в финале любимого человека.

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