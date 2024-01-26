40-летний сын предательницы Украины Таисии Повалий – музыкант Денис Повалий – стал интересоваться из-за границы, как продать российские рубли в украинских банках. В комментариях он отшутился, что думает, "крошить ли золотой батон".

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Забегая вперед, избавиться от своих российских денег у сына запроданки не получилось. Об этом он написал в своем Facebook для ограниченного круга людей, а скриншоты показала журналистка Алина Доротюк.

"Рубли в банках Украины можно продать?" – спросил "беженец" призывного возраста, который устроился в Испании и иногда упоминает о родине в соцсетях.

В комментариях у него спросили, зачем музыканту эта информация, а он в ответ рассказал о долге, которій якобы хочет таким образом закрыть с российского "Сбербанка", и поделился, почему не может продать рубли.

"Там нужно было требовать его в Дойче банке, я пытался через ДІЯ. Биометрику iPhone заблокировал, Монобанк так и не открыли. Короче, лишили меня всех возможностей", – написал Денис Повалий.

Напомним, ранее стало известно, что сын предательницы не планирует возвращаться домой и ищет работу за границей. В одной из соцсетей появилось его активное резюме.

Он также раскритиковал мобилизацию и военных, заявив, что не сможет стрелять в россиян, а украинцев якобы "заставили поверить, что война – святое дело".

Артист, который ни дня не провел на передовой, и не знает, что такое обстрелы, вероятно, намекает подписчикам, что российские оккупанты сами по себе уйдут с украинской земли, а он, сидя за границей, может судить о таких острых вопросах как мобилизация, моральная сторона убийств на войне и грехи.

Добавим, что Денису защищать некого. Его маленький сын растет в европейской стране, а жена не рискует умереть от ракеты или беспилотника, ежедневно терроризирующих украинцев.

"Сцикло – скажете вы? Зато живое сцикло и не будут застреленые враги преследовать по ночам", – осквернил сын предательницы подвиги украинских воинов, отдающих жизни.

Ранее музыкант ностальгировал по родине и задумывался о возвращении в Киев. Он также намекал на распад страны-террористки, которую называл "Расеюшка". Чуть позже Денис Повалий поздравил мать с днем рождения и заявил, что будет любить ее, несмотря на то, что она делает или не делает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын запроданки Повалий назвал войну "кровавой игрой", которая якобы "кому-то на руку". На примере травли своей матери-путинистки Денис Повалий предположил, что правительство намеренно создавало "предателей".

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