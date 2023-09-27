Перешел на украинский и ищет работу в Испании: где сейчас и чем занимается сын Таисии Повалий

40-летний сын предательницы Украины Таисии Повалий с начала полномасштабной войны сбежал в Испанию, где пытается строить новую жизнь. С собой Денис Повалий забрал семью, а мать убедить уехать из страны-террористки не смог.

Судя по свежим постам в его соцсетях, домой музыкант возвращаться не планирует, хотя и от России заметно дистанцировался. OBOZREVATEL расскажет, что известно о жизни украинца за границей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прошел год, как в медийном пространстве Денис Повалий отрекся от русского языка. Теперь его сообщения можно прочитать только на украинском, а к матери певец обращается по-английски. Возможно, родной язык она уже забыла.

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На странице сына исполнительницы в Linkedin есть активное резюме. В профиле говорится, что Денис Повалий готов работать на должностях профессионального музыканта, вокалиста и песенника.

Сейчас украинец с семьей проживает в Валенсии, где и пытается найти работу. Иногда в его блоге появляются воспоминания об Украине и близких, которых уже нет в живых.

К слову, живя далеко от Украины, Денис Повалий не гнушается делиться своим "экспертным" мнением относительно войны. Сначала он призвал украинцев желать не "смерть врагам", а мира, а позже задумался над тем, что стоит мечтать не о мире, а о победе.

Ранее музыкант ностальгировал по родине и задумывался о возвращении в Киев. Он также намекал на распад страны-террористки, которую называл "Россеюшкой". Чуть позже Денис Повалий поздравил мать с днем рождения и заявил, что будет любить ее при всем том, что она делает или не делает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын запроданки Повалий назвал войну "кровавой игрой", которая якобы "кому-то на руку". На примере травли своей матери-путинистки Денис Повалий предположил, что правительство намеренно создавало "предателей".

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