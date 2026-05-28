Внешнеполитическое фиаско кремля: шантаж не сработал. Противник снова попытался играть в свой любимый жанр – международный шантаж. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио "официально довел" до американской стороны, что российская армия "приступает" к системным ударам по Киеву.

Видео дня

Параллельно российское внешнеполитическое ведомство призвало дипломатов и иностранцев покинуть украинскую столицу. Расчет был очевиден: вызвать панику, заставить США и ЕС эвакуировать посольства. Но вместо страха кремль получил совсем другую реакцию – отвращение, раздражение и публичное унижение.

Шантаж является базовым инструментом российской внешней политики. Именно через шантаж россия годами выбивала уступки, блокировала решения, тормозила помощь Украине. Угрозы ядерным оружием и эскалацией это альфа и омега российской "внешней политики". Иногда эта тактика срабатывала. Но проблема кремля заключается в том, что ситуация изменилась. Сегодня страна, которая терпит системные неудачи на фронте, в экономике и в технологическом противостоянии, пытается запугивать государства, которые прекрасно видят ее реальное состояние.

Реакция Запада получилась для кремля катастрофической. Марко Рубио фактически публично "приземлил" Лаврова, заявив, что Киев и так уже давно является опасным местом из-за российских ударов. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова вообще назвала российские заявления "признаком не силы, а отчаяния" и заявила: "Мы никуда не уйдем". Польские дипломаты охарактеризовали угрозы как попытку давления в условиях, когда кремль не способен достичь своих целей военным путем.

Французская сторона фактически констатировала безысходность российской захватнической войны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига очень точно назвал выходку Лаврова "дерзкой провокацией".

Внешнеполитическое поведение россии это поведение уличного хулигана, которого пакуют в полицейский автозак, а он, захлебываясь, продолжает сыпать угрозами в адрес полицейских.

Лавров и другие "официальные представители кремля" теряют ощущение реальности: они пытаются говорить на языке ультиматумов, но мир уже видит их настоящий статус – статус политических маргиналов, военных преступников и неудачников.

Дальнейшее развитие ситуации вполне прогнозируемо. Как в случае с хулиганами: сначала – автозак, потом – следствие, далее – суд и тюрьма. Просто в реальной жизни это занимает часы или дни, а в случае с государством-террористом – месяцы или годы. Но общая логика процесса не меняется: преступники будут наказаны.

Мы ожидаем, что США и ЕС сделают из этой истории правильные выводы и максимально усилят давление на безумный кремлевский режим. Зло должно быть наказано и оно будет наказано. Недоимперия уже шатается. Мы же продолжим ее останавливать и бить – на фронте, в тылу и на международной арене. Держим строй. Слава Украине!