Собака издавала забавные звуки при виде хозяина. Видео

В сети показали видео, на котором двухлетний золотистый ретривер по имени Петуния издавал скулящие звуки, когда увидел, как его хозяин спускается по лестнице в гостиную дома.

Соответствующий ролик был опубликован YouTube-каналом ViralHog. На нем можно увидеть, что собака ходит по комнате, держа во рту ботинок, и не может найти себе места от радости (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).

Затем хозяин подошел к питомцу, чтобы погладить его. Петунья легла на пол и начала издавать странные звуки, похожие на щебетанье птиц.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети показали видео, на котором собака по кличке Дойл сидит в прихожей дома и отказывается заходить внутрь, пока ее лапы не будут тщательно вытерты после прогулки в саду.