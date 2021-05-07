Собака издавала забавные звуки при виде хозяина. Видео
В сети показали видео, на котором двухлетний золотистый ретривер по имени Петуния издавал скулящие звуки, когда увидел, как его хозяин спускается по лестнице в гостиную дома.
Соответствующий ролик был опубликован YouTube-каналом ViralHog. На нем можно увидеть, что собака ходит по комнате, держа во рту ботинок, и не может найти себе места от радости (чтобы просмотреть, проскролльте до конца страницы).
Затем хозяин подошел к питомцу, чтобы погладить его. Петунья легла на пол и начала издавать странные звуки, похожие на щебетанье птиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети показали видео, на котором собака по кличке Дойл сидит в прихожей дома и отказывается заходить внутрь, пока ее лапы не будут тщательно вытерты после прогулки в саду.
Также в сети появилось видео, на котором собака забавно чихает. Многих пользователей повеселил ролик, и они засыпали автора комментариями.
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