Сеть развеселило видео с чихающей собакой

В сети появилось видео, на котором собака забавно чихает. Многих пользователей повеселил ролик, и они засыпали автора комментариями.

Соответствующий кадр опубликован на странице TikTok. Видео набрало уже более 1 миллиона просмотров и около 210 тысяч отзывов (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, в ролике видно, как собака породы чихуахуа смешно чихает, а его хозяйка смеется за кадром.

В комментариях многие пользователи посмеялись над животным, а некоторые считают, что у собаки болезнь и в этом нет ничего смешного.

"У вас собака сломалась", "Он заводит мотоцикл", "Это потому, что холодно. Машины не работают, когда на улице холодно", "Посмотрите его нос, возможно, у него инфекция или там что-то есть, будьте осторожны", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф Гарри Влахос побывал на сафари в Национальном парке Южная Луангва в Замбии и показал в сети, что видит жертва, которая попала в зубы к голодной львице.