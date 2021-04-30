Собака стала звездой Instagram благодаря модным нарядам. Фото

Собака породы итальянская борзая по кличке Тика стала настоящей звездой соцсети Instagram, демонстрируя дизайнерские вещи для животных.

Так, на ее аккаунт tikatheiggy подписано более миллиона человек. Тика появляется перед камерой в разноцветных платьях и комбинезонах, объемных свитерах со штанами, шубах и в других стильных образах, которым может позавидовать любая модница. Гардеробом собаки занимается ее хозяин Томас Шапиро со своим мужем (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Сейчас у Тики более 200 нарядов, и они, как отмечают владельцы собаки, очень комфортны и практичны, а это – главное условие при выборе одежды.

К слову, на странице собаки-модницы около 630 публикаций. Но вирусным стало опубликованное в декабре видео, в котором Тика примерила коллекцию великолепных ансамблей. В закадровом тексте отмечалось, что хотя все эти образы ей нравяться, но она в них никуда не сможет пойти, поскольку в мире бушует пандемия коронавируса. Этим роликом в своих соцсетях делились такие звезды, как Дженнифер Энистон, Дайан Китон и Лиззо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее четырехлапый по имени Чико прославился в соцсетях благодаря своей несколько деформированной челюсти. В TikTok страничка питомца все больше начала набирать популярность, поскольку его хозяйка экспериментирует с самыми смелыми образами.