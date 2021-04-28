Собака удивила манерами, отказавшись заходить в дом с грязными лапами. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Шоу
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Собака удивила манерами

В сети показали видео, на котором собака по кличке Дойл сидит в прихожей дома и отказывается заходить внутрь, пока ее лапы не будут тщательно вытерты после прогулки в саду.

Соответствующий ролик записал 50-летний Говард Годкин из города Хитчина (графство Хартфордшир, Англия). Он показал, как Дойл терпеливо ждет на коврике и, прежде чем поднять лапы, чтобы мужчина мог их очистить, показывает на полотенце в корзине, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Собака ждет, пока ей вытрут лапы после прогулки
Собака ждет, пока ей вытрут лапы после прогулки
Собака ждет, пока ей вытрут лапы после прогулки

Мистер Годкин рассказал, что его питомец сам перенял эту вежливую привычку в прошлом месяце и теперь "просит полотенце" каждый раз, когда возвращается из сада.

"На самом деле я его не обучаю. Я даю ему мяч и приказываю сесть. Мы научили его основам, а с другим он справился уже сам. У нас хороший пол, и мы не хотим, чтобы повсюду была грязь, поэтому оставляем полотенце у двери и там сушим лапы Дойла. Несколько недель назад он вернулся из сада, не лег в свою кровать и просто сидел там. Он посмотрел на корзину с полотенцем, и я вытер ему лапы. Так и научился", – поделился Говард.

Собака по кличке Дойл

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее собака скопировала хромую походку хозяина и озадачила ветеринаров. Как оказалось, таким образом домашний питомец решил выразить сочувствие хозяину.

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