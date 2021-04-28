Собака удивила манерами, отказавшись заходить в дом с грязными лапами. Видео

В сети показали видео, на котором собака по кличке Дойл сидит в прихожей дома и отказывается заходить внутрь, пока ее лапы не будут тщательно вытерты после прогулки в саду.

Соответствующий ролик записал 50-летний Говард Годкин из города Хитчина (графство Хартфордшир, Англия). Он показал, как Дойл терпеливо ждет на коврике и, прежде чем поднять лапы, чтобы мужчина мог их очистить, показывает на полотенце в корзине, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Мистер Годкин рассказал, что его питомец сам перенял эту вежливую привычку в прошлом месяце и теперь "просит полотенце" каждый раз, когда возвращается из сада.

"На самом деле я его не обучаю. Я даю ему мяч и приказываю сесть. Мы научили его основам, а с другим он справился уже сам. У нас хороший пол, и мы не хотим, чтобы повсюду была грязь, поэтому оставляем полотенце у двери и там сушим лапы Дойла. Несколько недель назад он вернулся из сада, не лег в свою кровать и просто сидел там. Он посмотрел на корзину с полотенцем, и я вытер ему лапы. Так и научился", – поделился Говард.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее собака скопировала хромую походку хозяина и озадачила ветеринаров. Как оказалось, таким образом домашний питомец решил выразить сочувствие хозяину.