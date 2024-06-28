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Смерть преследовала его по пятам. Стали известны подробности страшной гибели актера "Пиратов Карибского моря" от акулы

Катерина Малай
Шоу
2 минуты
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Смерть преследовала его по пятам. Стали известны подробности страшной гибели актера 'Пиратов Карибского моря' от акулы

Актер фильма "Пираты Карибского моря. На странных берегах" Тамайо Перри, погибший в результате нападения акулы, был на волосок от смерти много раз в жизни. Опасное хобби – серфинг – помогало спасателю вытаскивать из воды людей, но в то же время ставило под угрозу его собственную жизнь.

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С какими бы трагедиями и травмами ни сталкивался Перри, нападение акулы – последнее, чего он боялся. Об этом рассказала вдова бывшего актера, пишет New York Post.

Погибший считал, что бояться смерти в воде сродни страху сесть в авто. Авария может случиться, а может и нет, но люди все равно ездят на транспорте. Этим убеждением спасатель руководствовался, покоряя высокие волны.

Он более 15 лет занимался серфингом и работал на одних из самых опасных пляжей мира. За это время американец не раз сталкивался с опасными для жизни ситуациями. Однажды его доска для серфинга ненароком упала и рассекла голову Тамайо в нескольких сантиметрах от виска.

Смерть преследовала его по пятам. Стали известны подробности страшной гибели актера "Пиратов Карибского моря" от акулы

В другой неудачный день он вынырнул на поверхность с глубокой раной на ноге в миллиметрах от бедренной артерии. Однако акулы никогда не вызывали у Тамайо серьезных опасений. Он считал, что нападение хищника слишком маловероятно.

"Нам было так весело. Это было невероятно. У него была действительно прекрасная, полная жизнь. На его счету множество спасенных жизней. Он вытаскивал своих лучших друзей. Он вытаскивал незнакомцев. Все это нелегко. Это очень героическая работа", – вспомнила вдова спасателя, которая познакомилась с ним 26 лет назад.

Смерть преследовала его по пятам. Стали известны подробности страшной гибели актера "Пиратов Карибского моря" от акулы

Тело знаменитости на этот раз тоже вытащили друзья, заметившие его исчезновение сразу. У серфера не было одной руки и ноги. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Новость о смерти Перри, уже давно забросившего карьеру актера, прогремела на весь мир не из-за участия в "Пиратах Карибского моря", "Гавайи 5-0" или "Ангелах Чарли", считает его убитая горем возлюбленная. По ее мнению, именно серферы, сообщество которых в мире очень дружное, помогли рассказать о погибшем как можно большему количеству людей.

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