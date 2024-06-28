Смерть преследовала его по пятам. Стали известны подробности страшной гибели актера 'Пиратов Карибского моря' от акулы

Актер фильма "Пираты Карибского моря. На странных берегах" Тамайо Перри, погибший в результате нападения акулы, был на волосок от смерти много раз в жизни. Опасное хобби – серфинг – помогало спасателю вытаскивать из воды людей, но в то же время ставило под угрозу его собственную жизнь.

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С какими бы трагедиями и травмами ни сталкивался Перри, нападение акулы – последнее, чего он боялся. Об этом рассказала вдова бывшего актера, пишет New York Post.

Погибший считал, что бояться смерти в воде сродни страху сесть в авто. Авария может случиться, а может и нет, но люди все равно ездят на транспорте. Этим убеждением спасатель руководствовался, покоряя высокие волны.

Он более 15 лет занимался серфингом и работал на одних из самых опасных пляжей мира. За это время американец не раз сталкивался с опасными для жизни ситуациями. Однажды его доска для серфинга ненароком упала и рассекла голову Тамайо в нескольких сантиметрах от виска.

В другой неудачный день он вынырнул на поверхность с глубокой раной на ноге в миллиметрах от бедренной артерии. Однако акулы никогда не вызывали у Тамайо серьезных опасений. Он считал, что нападение хищника слишком маловероятно.

"Нам было так весело. Это было невероятно. У него была действительно прекрасная, полная жизнь. На его счету множество спасенных жизней. Он вытаскивал своих лучших друзей. Он вытаскивал незнакомцев. Все это нелегко. Это очень героическая работа", – вспомнила вдова спасателя, которая познакомилась с ним 26 лет назад.

Тело знаменитости на этот раз тоже вытащили друзья, заметившие его исчезновение сразу. У серфера не было одной руки и ноги. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Новость о смерти Перри, уже давно забросившего карьеру актера, прогремела на весь мир не из-за участия в "Пиратах Карибского моря", "Гавайи 5-0" или "Ангелах Чарли", считает его убитая горем возлюбленная. По ее мнению, именно серферы, сообщество которых в мире очень дружное, помогли рассказать о погибшем как можно большему количеству людей.

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