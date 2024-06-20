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Умер звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд

Анна Павлова
Люди
1 минута
2,8 т.
Умер звезда 'Голодных игр' Дональд Сазерленд

В четверг, 20 июня, после тяжелой болезни скончался канадский актер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет.

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Об этом сообщил сын звезды Кифер в сети Х(Twitter). Одним из самых известных перформансов актера была роль президента Кориолана Сноу во франшизе "Голодных игр".

Умер звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд

"Я лично считаю его одним из самых выдающихся актеров в истории кино. Он никогда не пугался роли, хорошей, плохой или безобразной. Он любил то, что делал, и делал то, что любил. Никто и никогда не может просить большего", – написал сын актера.

В 2017 году Дональд Сазерленд получил Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографе. Также актер является лауреатом премий "Эмми" (1995) и "Золотой глобус" (1996, 2003).

За актерскую карьеру Сазерленд снялся в более чем 140 фильмах, в том числе: "Джонни взял ружье", "Военно-полевой госпиталь М. Э. Ш.", "Казанова Феллини", "Зверинец", "Ограбление по-итальянски" , "Гордость и предубеждения". В то же время актер ни разу не был номинирован на "Оскар".

Напомним, что в 2023 году на экраны вышли два долгожданных блокбастера – "Барби" и "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Среди других ярких актеров этих двух кинохитов особое внимание привлекает юная звезда София Санчес. У девочки синдром Дауна, однако это не мешает ей быть востребованной актрисой фильмов, сериалов и рекламы в США, моделью, активисткой, а также художницей. Но украинским фанам стоит обратить на этого уникального ребенка еще большее внимание, ведь София – украинка, и она изрядно поддерживает родину после полномасштабного вторжения страны-террористки России.

Ранее OBOZ.UA писал о другой звезде фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", который также известен по роли Тириона Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов" – Питера Динклейджа. Как актер с ростом 135 сантиметров сумел добиться успехов и из-за чего ему пришлось ради этого пройти – читайте в нашем материале.

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