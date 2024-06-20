В четверг, 20 июня, после тяжелой болезни скончался канадский актер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет.

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Об этом сообщил сын звезды Кифер в сети Х(Twitter). Одним из самых известных перформансов актера была роль президента Кориолана Сноу во франшизе "Голодных игр".

"Я лично считаю его одним из самых выдающихся актеров в истории кино. Он никогда не пугался роли, хорошей, плохой или безобразной. Он любил то, что делал, и делал то, что любил. Никто и никогда не может просить большего", – написал сын актера.

В 2017 году Дональд Сазерленд получил Оскар за выдающиеся заслуги в кинематографе. Также актер является лауреатом премий "Эмми" (1995) и "Золотой глобус" (1996, 2003).

За актерскую карьеру Сазерленд снялся в более чем 140 фильмах, в том числе: "Джонни взял ружье", "Военно-полевой госпиталь М. Э. Ш.", "Казанова Феллини", "Зверинец", "Ограбление по-итальянски" , "Гордость и предубеждения". В то же время актер ни разу не был номинирован на "Оскар".

Напомним, что в 2023 году на экраны вышли два долгожданных блокбастера – "Барби" и "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях". Среди других ярких актеров этих двух кинохитов особое внимание привлекает юная звезда София Санчес. У девочки синдром Дауна, однако это не мешает ей быть востребованной актрисой фильмов, сериалов и рекламы в США, моделью, активисткой, а также художницей. Но украинским фанам стоит обратить на этого уникального ребенка еще большее внимание, ведь София – украинка, и она изрядно поддерживает родину после полномасштабного вторжения страны-террористки России.

Ранее OBOZ.UA писал о другой звезде фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", который также известен по роли Тириона Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов" – Питера Динклейджа. Как актер с ростом 135 сантиметров сумел добиться успехов и из-за чего ему пришлось ради этого пройти – читайте в нашем материале.

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