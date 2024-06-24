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Актера фильма "Пираты Карибского моря" разорвала акула

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
4,0 т.
Актера фильма 'Пираты Карибского моря' разорвала акула

Актер легендарного фильма "Пираты карибского моря. На странных берегах" Тамайо Перри погиб в море во время любимого занятия – серфинга. Мужчина стал жертвой акулы, нанесшей ему укусы, несовместимые с жизнью.

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Как сообщает The Sun, Перри как раз занимался серфингом у Козьего острова (Гоат-Айленд) на Гавайях, США. Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, в полдень. Известно, что актер работал там местным спасателем.

Актера фильма "Пираты Карибского моря" разорвала акула

"Жертва была идентифицирована как профессиональный серфер и спасатель Гонолулу Ocean Safety Тамайо Перри, 49 лет, констатированный мертвым на месте происшествия и получивший травмы от нескольких укусов акулы. Он занимался серфингом во время перерыва в работе спасателя в водах возле Козьего острова, известного как Мокуауиа, вблизи Лайе. Спасатели доставили его на берег на водном мотоцикле", – проинформировало местное медиа Star-Advertiser.

49-летний актер обожал водный спорт и занимался серфингом более 15 лет. Хотя с кинокарьерой ему не очень повезло – снялся в семи фильмах – спортсмен связал свою жизнь со спасателем на воде.

Актера фильма "Пираты Карибского моря" разорвала акула

"Тамайо Перри был спасателем, которого любили все, известным на Северном побережье, профессиональным серфингистом, известным во всем мире", – прокомментировал Курт Лагер, исполняющий обязанности руководителя службы океанической безопасности.

В своей биографии Перри ранее писал, что уже был на грани смерти: "Несколько лет назад, серфингируя в пайплайне очень большого размера, я попал в странный несчастный случай, который превратился в почти смертельный опыт. Инцидент произошел из-за чьей-то неосведомленности. Уроки, которые я извлек из этого события, вдохновили меня на мою цель привить надлежащий этикет серфинга и безопасность тем, кого я учу".

Актера фильма "Пираты Карибского моря" разорвала акула

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