Актера фильма 'Пираты Карибского моря' разорвала акула

Актер легендарного фильма "Пираты карибского моря. На странных берегах" Тамайо Перри погиб в море во время любимого занятия – серфинга. Мужчина стал жертвой акулы, нанесшей ему укусы, несовместимые с жизнью.

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Как сообщает The Sun, Перри как раз занимался серфингом у Козьего острова (Гоат-Айленд) на Гавайях, США. Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, в полдень. Известно, что актер работал там местным спасателем.

"Жертва была идентифицирована как профессиональный серфер и спасатель Гонолулу Ocean Safety Тамайо Перри, 49 лет, констатированный мертвым на месте происшествия и получивший травмы от нескольких укусов акулы. Он занимался серфингом во время перерыва в работе спасателя в водах возле Козьего острова, известного как Мокуауиа, вблизи Лайе. Спасатели доставили его на берег на водном мотоцикле", – проинформировало местное медиа Star-Advertiser.

49-летний актер обожал водный спорт и занимался серфингом более 15 лет. Хотя с кинокарьерой ему не очень повезло – снялся в семи фильмах – спортсмен связал свою жизнь со спасателем на воде.

"Тамайо Перри был спасателем, которого любили все, известным на Северном побережье, профессиональным серфингистом, известным во всем мире", – прокомментировал Курт Лагер, исполняющий обязанности руководителя службы океанической безопасности.

В своей биографии Перри ранее писал, что уже был на грани смерти: "Несколько лет назад, серфингируя в пайплайне очень большого размера, я попал в странный несчастный случай, который превратился в почти смертельный опыт. Инцидент произошел из-за чьей-то неосведомленности. Уроки, которые я извлек из этого события, вдохновили меня на мою цель привить надлежащий этикет серфинга и безопасность тем, кого я учу".

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