Победительница Евровидения-2012 Loreen снова представит Швецию на конкурсе: что прогнозируют букмекеры. Видео

Трек Euphoria, с которым шведская певица Loreen победила на Евровидении в 2012 году, остается одним из самых популярных хитов конкурса за всю историю его существования. Кажется, триумфаторша решила повторить свой успех – Loreen вернется на международную вокальную арену в Ливерпуле (Великобритания) в этом году.

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На этот раз исполнительница будет бороться за хрустальный микрофон с чувственной и ритмической песней Tattoo. Вместе с ней артистка победила на национальном отборе Melodifestivalen 2023. Выступление Loreen, подтверждающее ее возвращение на сцену международного конкурса, появилось на официальном YouTube-канале Евровидения.

Участница Евровидения-2023 и победительница Евровидения-2012, как и 11 лет назад, будет покорять зрителей и мировое жюри не только своим вокалом, но и необычным номером.

Своеобразные танцы, экраны, которые словно хотят раздавить певицу, и эмоциональное исполнение уже оценили букмекеры. Они не сомневаются в повторном триумфе Loreen, поэтому ставки на ее победу растут в геометрической прогрессии.

Швеция заметно оторвалась от своих конкурентов в рейтинге аналитиков, которые ставят на ее победу 51,55%. Еще недавно в этом списке лидировала Украина, однако теперь опустилась на третью позицию с коэффициентом 13,51%. А вот второе место, по мнению букмекеров, может занять Финляндия (14,71%). В пятерку лидеров также вошли Норвегия и Испания с 5,71% и 4% соответственно.

Действительно ли Loreen удастся переплюнуть собственный успех с треком Euphoria – станет известно уже в мае этого года. Евровидение-2023 стартует 13 мая в Ливерпуле.

Как писал OBOZREVATEL, представители Украины на конкурсе, дуэт TVORCHI презентовали обновленную версию песни Heart of Steel, с которой выступят на Евровидение в Ливерпуле. Дуэт прислушался к советам и замечаниям от украинцев, поэтому трек претерпел небольшие изменения.

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