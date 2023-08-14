Стало известно, когда на экраны выйдет новый сезон 'Голосу країни': украинцы возмущены, что Горбунов снова стал ведущим

13-й сезон популярного вокального шоу "Голос країни" впервые в его истории снимали за пределами Украины – в Польше. Долгожданная премьера состоится 3 сентября. Уже в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" зрители смогут увидеть первые слепые прослушивания.

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На платформах проекта в Instagram и YouTube появился проморолик, в котором тренеры 13-го сезона – фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, продюсер и сооснователь лейбла ENKO Иван Клименко, а также певица Надя Дорофеева – исполнили мощный саундтрек шоу с одноименным названием "Голос країни". Ведущими традиционно стали Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Это, к слову, многим украинцам очень не понравилось.

В описании к ролику сообщается: "Этой осенью состоится премьера нового европейского сезона "Голосу країни". Сезон будет произведен в Польше при поддержке одного из самых популярных польских вещателей. Он призван поддержать украинский народ, демонстрирующий силу своего духа и талант по всему миру. "Голос країни-13" объединит украинцев из всех уголков мира на съемочной площадке в Польше".

В видео четыре звездных тренера собираются на железнодорожном вокзале Киева возле брендированного поезда "Укрзалізниці" и отправляются на съемочную площадку в Варшаву, исполняя: "Голос надій, сміливих мрій – вічно живий".

В комментариях украинцы делятся своими ожиданиями от предстоящего сезона. Однако многие не смогли проигнорировать тот факт, что Юрий Горбунов, который оказался в эпицентре громкого скандала, связанного со съемками комедийного сериала за 33 млн гривен из госбюджета, вновь стал ведущим шоу.

Под промороликом собрались такие комментарии: "Ведущих тоже нужно было заменить", "Почему не поменяли ведущих?", "Как же бесит Горбунов", "Я думал, Горбунов будет ведущим вместе с Поворознюком… Других ведущих нет, кроме этой парочки "кинодеятелей"?, "Выбрать Осадчую и Горбунова в ведущие – это кринж. Продюсеры 1+1 не в курсе, что существуют другие ведущие? К тому же, более талантливые. Поэтому из сезона в сезон ведущие одни и те же. Ну, все верно. На сериале о Поворознюке Горбунов не смог заработать, так хоть здесь свой кусочек урвет".

Напомним, компания Горбунова "Прототип Продакшен" выиграла тендер на съемку 24-серийного комедийного сериала за 33 млн грн. На примере Охлобыстина ведущий объяснил, зачем снимает сериал за государственные деньги. Артист подчеркнул, что военным сейчас нужен юмор.

Украинцы же упрекнули звезду, что защитникам Украины на передовой нужно оружие, авто и дроны, а не шутки. Под давлением продюсер отказался от тендера.

Ранее OBOZREVATELтакже писал, что Горбунов после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 1 марта 2022 года, пересекал границу Молдовы с ЕС со своими маленькими сыновьями. После этого, 26 марта того же года, шоумен выезжал из Украины уже один. По крайней мере, именно так утверждают украинские журналисты, в распоряжении которых появились неоспоримые доказательства – документы молдавских пограничников. После того, как 52-летний Горбунов самостоятельно покинул Украину в конце марта, он находился на элитном испанском курорте.

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