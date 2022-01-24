Стал известен пятый тренер 'Голосу країни-12'

В воскресенье, 23 января, на телеканале 1+1 состоялась премьера 12 сезона вокального шоу "Голос країни". Среди нововведений – пятый тренер, которого до выхода первого выпуска держали в секрете. Как оказалось, организаторы поставили не одно, а сразу два дополнительных судейских кресла. Их заняли солистка музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая и бизнесмен, меценат и общественный деятель Андрей Мацола.

Артистка и предприниматель представляют одну команду, которая дает участникам второй шанс. Они сидят на собственной локации, отдельно от других членов жюри, и видят конкурсантов с самого начала. Об этом OBOZREVATEL узнал во время просмотра первого выпуска шоу в эфире 1+1.

Александра и Андрей смогут забрать к себе всех вокалистов, которые, по их мнению, достойны участия в шоу, однако к ним не повернулся ни один из основных тренеров. Кроме того, "народные судьи" имеют право спасти любого из участников на других этапах шоу.

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"Спецпроект "Второй шанс" стал настоящим сюрпризом для участников и зрителей. В каждом эпизоде ​​слепых прослушиваний Андрей Мацола и Александра Зарицкая смогут спасти от вылета 2-х участников, нажав свою красную кнопку после выступления вокалиста на сцене. В прямых эфирах участники команды "Второго шанса" будут бороться за победу в "Голосе" вместе с финалистами команд других тренеров", – сообщается на аккаунте программы в Instagram.

Стоит отметить, что Зарицкая в 2014 году и сама была участницей вокального проекта, однако вылетела на этапе "нокаутов". Она как никто другой знает, насколько важно давать и получать еще один шанс.

Коротко о знаменитостях:

Александра Зарицкая – 29-летняя украинская певица, участница шоу "Голос країни" (1+1), "Х-фактор" (СТБ), "Танці з зірками". В 2017 году создала группу KAZKA вместе с певцом по имени Никита Будаш. Спустя год они выпустили первый альбом KARMA.

Андрей Мацола – украинский пивовар, основатель, владелец и глава наблюдательного совета "Перша приватна броварня", меценат и общественный деятель. Родился 4 августа 1977 года во Львове.

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел первый выпуск 12 сезона проекта "Голос країни". На сцене выступили ветеран АТО, крымская татарка, бандуристка, украинская цыганка и многие другие.