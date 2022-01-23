'Голос країни-12': как проходит 1 выпуск самого вокального шоу Украины. Все подробности онлайн

В воскресенье, 23 января, на телеканале 1+1 стартовал 12 сезон самого долгожданного вокального шоу Украины "Голос країни". Судейские кресла заняли именитые музыканты отечественной эстрады: Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Оля Полякова и Алексей Потапенко (Потап). Сегодня им предстоит отыскать талантливых исполнителей, чьи голоса заслуживают называться народными, путем слепых прослушиваний.

Уже традиционно ведущими вокального проекта стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая. OBOZREVATEL внимательно следит за эфиром и собирает в материале самые интересные события первого выпуска.

Подробности 1 выпуска

В начале выпуска звездные тренеры исполнили хит украинской музыкальной группы "Скрябін" – "Старі фотографії". На экранах появлялись детские снимки вокалистов.

Видео дня

В этом сезоне организаторы получили более 5 тысяч заявок. Из них выбрали сотку, которая попадет на сцену проекта для слепых прослушиваний.

Открывать кастинг выпала честь участнику из Херсона Евгению Бичасному. В ярком розовом костюме он исполнил зажигательный трек Stayin' Alive. На первой минуте к нему повернулась Полякова, а под конец на кнопку нажали Дорофеева и Потап. В прошлом молодой человек выступал как бэк-вокалист Вакарчука, однако фронтмен "Океан Ельзи" так и не проникся симпатией к голосу Евгения.

"Я была уверена, что это женщина поет, поэтому была очень удивлена, когда повернулась. У вас потрясающий тембр", – прокомментировала Ольга.

Участник выбрал как наставника Надежду Дорофееву.

Следующей на сцену вышла украинская цыганка Алена Чукаленко из Киева. Она исполнила украинскую песню "Вільна". Ей удалось повернуть к себе всех тренеров. Девушка рассказала членам жюри об их будущем и даже намекнула Потапу на то, что он второй раз станет папой.

Киевлянка пошла в команду к Поляковой.

Попытался покорить сцену главного музыкального шоу страны и преподаватель вокала из Днепра Михаил Николаенко. Учителя поддержали маленькие ученики, которые и вдохновили его пойти на проект.

Днепрянин спел трек Святослава Вакарчука "Дівчина із іншого життя", но повернуть к себе хотя бы одно судейское кресло ему так и не удалось.

"Я хорошо помню, как писал эту песню и про кого. Возможно, мне не хватило вашей индивидуальности. Не останавливайтесь. Продолжайте петь", – посоветовал автор трека и исполнил собственную песню вместе с участником.

Впервые в истории конкурса участникам будут давать второй шанс. Именно его удостоился Михаил. На отдельной локации сидит два тренера – солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и бизнесмен Андрей Мацола. У них есть привилегия – они видят участников с самого начала. Всех, кого не выбрали судьи, могут забрать к себе в команду дополнительные члены жюри.

Затем на сцену вышла крымская татарка Алие Хаджабадинова и спела композицию на родном языке. На последних нотах к девушке повернулись сразу три тренера: Вакарчук, Дорофеева и Потап. За участницу начали активно бороться, однако конкурсантка выбрала Святослава.

"Для меня это не только музыкальное событие, но и национальное. Для меня это очень важно", – высказался тренер.

Дополняется...

Как писалOBOZREVATEL ранее, многие ныне известные украинские музыканты на старте своей карьеры приходили на вокальные шоу, чтобы прославиться. Однако многим не хватило харизмы и уверенности, чтобы покорить жюри и зрителей. Про звезд, которые с треском провалились на проектах "Голос країни", "Х-фактор" и "Караоке на Майдані" – читайте в нашем материале.