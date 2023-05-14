Профессиональное жюри Евровидения-2023 из всех стран выбрало фаворита: как распределились баллы

По результатам судейского голосования, победу в песенном конкурсе Евровидение-2023 одержала Швеция, которую представила певица марокканского происхождения Лорин. Вокалистка второй раз повторила свой триумф на международной сцене и заполучила хрустальный микрофон.

Видео дня

Стоит добавить, что баллы судей составляют 50% общего результата, поэтому, зная по предыдущему опыту, зрительское голосование может полностью изменить результат. OBOZREVATEL расскажет, кто набрал больше всего баллов, по результатам оценки национального жюри (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Группа TVORCHI после общего голосования заняла шестое место. Дуэт получил от жюри 54 балла и после данного голосования оказался на 15 месте.

Наивысшую оценку судьи, предсказуемо, поставили Лорин из Швеции – 340 баллов. Израиль получил от судьей 177 баллов, Италия – 176 баллов, Финляндия – 150 баллов, Эстония – 146 баллов, Австралия – 130 баллов, Бельгия – 127 баллов, Австрия – 104 балла, Испания – 95 баллов.

Лузерами стали, получив самые низкие баллы, Германия – 3, Хорватия – 11, Польша – 12, Сербия – 14, Великобритания – 15.

Как прошел финал Евровидения-2023 – читайте здесь.

О ставках букмекеров после двух полуфиналов и о том, насколько они совпали с мнением судей – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто отдал Украине самые высокие 12 баллов. Такую оценку поставили самые преданные фанаты группы TVORCHI.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!