"Евровидение-2022": все участники нацотбора и их песни

В лонг-лист претендентов на участие в "Евровидении-2022" в Турине (Италия) от Украины попали 27 исполнителей и коллективов. Часть музыкантов уже публично представила свои песни, с которыми надеется отправиться на международный этап состязания.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие известные и новые артисты обошли конкурентов и получили шанс на победу в национальном отборе, а также послушать их композиции. Отметим, что всего заявок на конкурс было 284, из которых 257 уже отсеяли.

Запланировано, что в финале отбора (состоится 12 февраля) будет восемь участников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Cloudless – All be alright out now

Поп-рок-электронная группа Cloudless уже второй раз пробует свои силы в этом состязании. Первая попытка состоялась в 2020 году с треком Drown Me Down, а в 2022-м коллектив представил зажигательную All be alright out now.

Фронтмен Cloudless Юрий Каналош отметил, что песня посвящена внутреннему противостоянию, борьбе с со своими "демонами".

"Мы можем сразиться с ними и победить их!.. Мы сами решаем свою судьбу. Важно просыпаться каждый день и говорить себе: "Что я могу сделать сегодня? Что я могу изменить в себе, чтобы стать лучше?" Изменения начинаются с тебя, а не с твоего соседа. Если вы хотите сделать мир лучше, начните со своего сердца и разума", – заявил музыкант.

Східзахід – Затишно

Участники "Східзахід", новой украинской группы, познакомились в интернете. Сергей родом с востока, а Наталка – с запада Украины, с чем и связано название коллектива.

"Я искал солистку в группу. Увидел видео Наталки, где она пела на свадьбах, и это пение меня покорило. Написал ей тогда: "Шо ты?" – а она ответила: "А ты шо?". Так и завязалось", – рассказал Сергей о знакомстве с коллегой.

В первом треке "Затишно" дуэт предстал в немного странных, но очень милых и веселых образах. Клип снят в ретро-стиле и ностальгирует по простоте – и в творчестве, и в отношениях между людьми.

ROXOLANA – Girlzzzz

24-летняя певица со Львова ROXOLANA призналась, что идея этой песни родилась из фразы, которую она часто пела во время саундчеков перед выступлениями: "Girls just wanna have fun" (в переводе с англ. – девчонки хотят просто повеселиться).

Артистка отметила, что пыталась создать трек, с помощью которого слушательницы отыскали бы в себе свободную и бесстрашную девушку, которая не находится под влиянием стереотипов и умеет радоваться жизни.

"Девушка говорит своему отражению в зеркале о том, что кто-то может насмехаться над ней или навязывать свои представления и шаблоны, но прежде всего она должна уважать и любить себя настоящую. Она должна заботиться о себе и тогда никто не сможет сделать ее неуверенной, напуганной", – уверена автор песни.

Michael Soul – Demons

Певец из Бреста Michael Soul в 2019 году стал финалистом нацотбора на "Евровидение" в Беларуси.

Он был бэк-вокалистом группы Naviband, а также участвовал в украинском юмористическом шоу "Лига смеха" в составе команды "Чайка".

Артист заявил, что в его песне можно найти много социальных подтекстов. "Каждый из нас грешен и борется со своими внутренними демонами… Хитрость текста в том, что если заменить слово "deamons" (демоны, – ред.) любой глобальной проблемой (как война, расизм), смысл не потеряется", – рассказал музыкант.

Laura Marti – Незалежна

34-летняя уроженка Харькова Laura Marti рассказала, что в этом треке поет о девушке по имени Украина. Она воплотила в себе множество характеристик, присущих нашей стране.

"Она родилась свободной, вобрала в себя все богатства родного края и ярко росла из древнейшей истины бытия. Она как красная калина, несущая в себе красоту, радость, счастье и любовь... Искренняя, сильная, смелая, независимая – она настоящая, взвешенная, уверенная, несгибаемая и одновременно хрупкая, кроткая, а еще страстная, безудержная", – описала этот образ артистка.

Она добавила, что хотела создать ритмическую и современную песню с элементами этники, "исполненную мощной силы и глубоких смыслов".

Кроме указанных артистов, свои треки должны презентовать также:

Alina Pash;

AMARIIA;

Barleben;

DOdoBro;

FIZRUK;

Gorim!;

DXO;

Kalush Orchestra;

LAUD;

Our Atlantic;

Oyedamola;

Schor;

SHY;

Sofia Shanti;

SOWA;

The blue artic;

The Tape Machine;

Victoria NIRO;

WELLBOY;

АНЦЯ;

Вика Ягич;

Юлия Тимочко.

Как писал OBOZREVATEL, финал национального отбора на "Евровидение-2022" состоится в присутствии зрителей в Центре культуры и искусств НАУ 12 февраля. Билеты можно будет приобрести за так называемую тысячу от Зеленского.