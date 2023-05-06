От Пономарева до Kalush Orchestra: кто представлял Украину на Евровидении и как изменились звезды

Украина дебютировала на международном песенном конкурсе "Евровидение" в далеком 2003 году. За 20 лет участия в битвах лучших вокалистов мира наше государство трижды одержало победу, в частности, и в прошлом, когда сцену шоу "зажгла" группа Kalush Orchestra.

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В ожидании песенного конкурса "Евровидение-2023", который стартует уже 9 мая, OBOZREVATEL решил вспомнить, кто представлял нашу страну в прошлые годы. Как изменились украинские исполнители, читайте в материале.

В 2003 году Украину на конкурсе представлял композитор и народный артист Александр Пономарев. Он принимал участие в 48-песенном конкурсе, который проходил в Риге, Латвия. Певец выступил с песней Hasta la vista, с которой занял 14 место среди всех участников.

В 2004 году на конкурс Евровидения в Турцию поехала Руслана Лыжичко со своими "Дикими танцами". Певица, решившая удивить Европу аутентичными западноукраинскими мотивами, выиграла этот конкурс и привезла первую победу в Украину.

В 2005 году на Евровидении Украину представляла музыкальная группа из Ивано-Франковска "Гринджолы" с песней "Разом нас багато", ставшей гимном Оранжевой революции. Они заняли 19 место.

Тина Кароль представляла Украину в 2006 году на песенном конкурсе, проходившем в Афинах, Греция. Певица заняла 7-е место с композицией Show Me Your Love ("Покажи мне свою любовь").

Следующим, кто смог удивить Европу, стал Андрей Данилко в роли Верки Сердючки с композицией Dancing Lasha Tumbai. Тогда до победы ему не хватило совсем немного голосов. Артист занял почетное 2-е место. После этого Данилко получил звание народного артиста.

Позже, в 2016 году, сценический костюм Сердючки попал в музыкальный музей ABBA The Museum (Стокгольм), где в честь 60-летия конкурса Евровидения прошла интерактивная выставка "Good evening Europe!" Также с 2016 года Андрей Данилко – постоянный член жюри "Евровидение. Национальный отбор".

В 2008 году в Белграде, столице Сербии, от Украины на Евровидении выступила Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак. Она заняла 2-е место с песней Shady Lady.

После аннексии Крыма и начала войны на востоке нашей страны певица начала активно выступать в России, что вызвало критику в Украине и сопровождение концертов певицы в разных городах Украины акциями протеста и столкновениями с правоохранителями. Более чем через год полномасштабной войны певица так и не определилась со своей позицией, но продолжает жить и работать в стране-террористке.

В 2009 году Украину на песенном конкурсе в Москве представила экс-участница группы "ВИА Гра" Светлана Лобода с композицией Be my Valentine! Она заняла 12 место.

После начала временной оккупации Крыма она продолжила выступать в России, в частности, участвовала в московских пропагандистских телешоу и впоследствии отказалась от концертов в Украине. Как и Ани Лорак, после 8 лет войны России с Украиной она тоже стремилась вернуться домой.

В то же время, к годовщине полномасштабного нападения российских захватчиков на Украину певица представила мощный клип на патриотическую песню "По-украински", которая быстро ворвалась в ТОП-5 музыкальных видео украиноязычного YouTube. В видеоработе звезда передала боль и несокрушимость духа народа Украины.

На 55-м песенном конкурсе Евровидения в Осло, в 2010 году, Украину представила певица Alyosha, Елена Тополя. Со своей песней Sweet people заняла 10 место.

В 2011 году на Нацотборе победила певица Мика Ньютон, настоящее имя Оксана Грицай. Она представила Украину на конкурсе и заняла 4-е место с песней Angel, несмотря на негативные прогнозы.

В 2012 году право представлять Украину на Евровидении завоевала певица Гайтана с композицией Be my Guest, заняв 15-е место.

В 2013 году в тройку лидеров самого главного песенного конкурса Европы вошла Злата Огневич с песней Gravity. Певица заняла третье место, набрав 214 баллов. После конкурса получила Почетную грамоту Кабинета Министров Украины и часы от Премьер-министра Николая Азарова за исключительный вклад в развитие украинского искусства.

В 2014 году представительницей Украины на международном песенном конкурсе стала Мария Яремчук с песней Tick-tock. Она заняла 6 место.

В 2015 году Украина отказалась от участия в конкурсе из-за происходивших в стране событий: оккупация Крыма и Донбасса, а также нелегкие времена после Революции Достоинства и смены власти.

Однако в 2016 году наше государство феерически вернулось – певица Джамала с композицией "1944" одержала победу. Своей песней, рассказывающей о депортации крымских татар, которую артистка посвятила своей прабабушке, она поразила всю Европу.

В следующем, 2017 году, после победы Джамалы Евровидение проходило в Украине. Наше государство представила группа O.Torvald, которая выступила с композицией Time и заняла 24 место. Сейчас группа состоит из 5 участников и продолжает свое творчество.

В 2018 году на 63-м песенном конкурсе Евровидения с песней Under the Ladder выступил победитель 6-го сезона телепередачи "Х-Фактор" Melovin, Константин Бочаров, заняв 17-е место.

В 2019 году в Нацотборе победила певица MARUV с песней Siren Song, однако из-за скандала она отказалась выступать. Конфликт возник из-за того, что у певицы были запланированы концерты в России. Даже то, что она хотела отменить выступления, не отразилось на решении организаторов оставить ее в конкурсе. Впоследствии остальные участники тоже отказались от выступления на Евровидении.

В 2020 году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. А в 2021 Украину на нем представила группа Go_A с песней SHUM, основанной на украинской игре-веснянке "Зеленый Шум". По итогам зрительского голосования, группа заняла 2-е место, однако по общему количеству голосов – 5-е место.

Международный музыкальный конкурс Евровидения-2022, который проходил в итальянском Турине, выиграла украинская рэп-группа Kalush Orchestra. Победу Kalush Orchestra принесла песня Stefania, названная гимном освободительной войны в Украине. После своего выступления в финале Евровидения-2022 фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены призвал мир спасти Мариуполь и "Азовсталь".

Согласно правилам, в этом году Евровидение должно было состояться в Украине как стране-победительнице, однако из-за полномасштабной войны и постоянной угрозы стороны государства-агрессора РФ конкурс пройдет в стране исполнителя, занявшего второе место – Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– победители "Евровидения-2022" – украинская группа Kalush Orchestra честно ответила, что после победы на вокальном конкурсе их доходы выросли. Однако увеличились и расходы команды. К тому же, артисты регулярно помогают Вооруженным силам Украины;

– В этом году Украину на Евровидении представит дуэт TVORCHI. 4 мая у них прошла первая репетиция на сцене в Ливерпуле. Музыканты провели ее в новых костюмах, разработанных известным во всем мире украинским дизайнером Иваном Фроловым;

– поскольку Украина победила на шоу в прошлом году, наши артисты автоматически попали в финал. Поэтому украинцы впервые выступят на Евровидении-2023 13 мая – в день гранд-финала.

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