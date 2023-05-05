Придется подождать: когда смотреть выступление Украины на Евровидении-2023 и под каким номером в финале выступят TVORCHI

Несмотря на то, что полуфиналы песенного конкурса Евровидение-2023 начнутся уже 9 мая, украинцы смогут увидеть победивший на нацотборе дуэт TVORCHI, только 13 мая – в день гранд-финала. Поскольку Украина победила на шоу в прошлом году, наши артисты автоматически попали в финал.

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Украинцы выступят во второй половине финала, поэтому еврофанам придется подождать до позднего вечера. OBOZREVATEL рассказывает, когда смотреть выступление TVORCHI и под каким номером они будут петь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Когда финал

Как уже было отмечено, финал состоится 13 мая в 22:00 по киевскому времени. Шоу будет продолжаться до поздней ночи, поскольку кроме выступлений участников из более чем 25 стран, каждое из государств объявит свои баллы, которые прибавят к голосам еврофанов. Кстати, в этом году правила голосования несколько изменили.

Под каким номером выступят TVORCHI

В марте этого года главы британской и украинской делегаций после жеребьевки вытягивали друг для друга номера, под которыми выступят участники из Великобритании и Украины. Дуэту TVORCHI достался номер 19, а британцам – 26.

Где смотреть Евровидение-2023

– официальный Facebook-аккаунт Евровидения

– сайт Общественное Культура

– сайт Общественное Евровидение

– YouTube-канал Евровидения Украина

– YouTube-канал песенного конкурса Евровидения

– OBOZREVATEL также будет вести текстовую онлайн-трансляцию

Что известно о номере и песне от участников из Украины

От Украины на конкурс поедет дуэт TVORСHI с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Накануне прошла первая репетиция украинцев в Ливерпуле с обновленным номером. Как будет выглядеть выступление звезд – можно посмотреть здесь.

Как писал OBOZREVATEL, букмекеры определились с вероятным победителем шоу. Эта артистка заметно оторвалась от своих конкурентов и претендует на вторую победу на Евровидении в своей жизни.

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