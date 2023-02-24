В годовщину полномасштабной войны: Лобода до мурашек поразила украинцев патриотическим клипом на песню ''По-українськи''

К годовщине полномасштабного нападения российских захватчиков на Украину певица Светлана Лобода представила мощный клип на патриотическую песню "По-українськи", которая быстро ворвалась в ТОП-5 музыкальных видео украиноязычного YouTube. В видеоработе звезда передала боль и несокрушимость духа народа Украины.

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Исполнительница посвятила патриотический трек каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу. Об этом OBOZREVATEL стало известно от пресс-службы певицы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я с каждым днем все больше проникаюсь темой стойкости украинского народа. Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые бы подчеркивали глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую отличительную черту целого народа", – сказала Светлана Лобода.

В клипе приняли участие танцоры, хореографию которым поставил Денис Стульников. Для певицы и других участников видео подобрали костюмы с элементами национальных украинских мотивов, часть которых была взята из украинских музеев.

На фоне разрушенных Россией зданий артистка спела о несгибаемости украинского народа и потроллила оккупантов, вспомнив об их желании взять Киев за три дня.

В комментариях слушатели похвалили певицу за патриотический трек и мощный посыл. По словам многих комментаторов, хит довел их до слез и вызвал мурашки по телу.

"Наконец-то дождались. Это нереально круто", "Мурашки по коже с первых секунд", "Великолепная песня и клип", "Это просто в самое сердце. Я плакала", "До мурашек", – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода предстала в мини-платье красного цвета от британского бренда Magda Butrym, которое раньше надевала Рианна. Наряд стоит около 57 тыс. грн и, по словам поклонников певицы, лучше сидит на украинке.

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