Нацотбор на "Евровидение-2022" пройдет в новом формате: что изменится

Национальный отбор на "Евровидение-2022" пройдет в Украине в обновленном формате. В этот раз в прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы транслировались также два полуфинала.

Список финалистов – 10 певцов или коллективов – будет определять оргкомитет конкурса. Об этом в эфире "UA:Першого" сообщил ответственный за телевидение член правления "Суспільного" Ярослав Лодыгин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Таким образом, этапы полуфиналов проводится не будут. До 10 января организаторы будут принимать заявки претендентов, а за две недели эксперты выберут десяток артистов, достойных финала.

Напомним, что прием заявок стартовал 14 декабря. Рассматриваться будут песни продолжительностью до 3 минут, обнародованные не позднее 1 сентября 2021 года.

В феврале 2022-го состоится один заключительный концерт, на котором судьи и зрители решат, кто будет представлять страну на престижном музыкальном соревновании. При этом участникам будут помогать создавать номера для финальных выступлений.

Отметим, что "Суспільне" уже не будет сотрудничать с телеканалом СТБ, так что Нацотбор-2022 можно будет увидеть только на платформах "UA:Першого".

Победитель Национального отбора поедет от Украины на "Евровидение-2022" в Турин (Италия). Первый полуфинал международного этапа конкурса назначен на 10 мая, второй – на 12 мая. Финал 66-х песенных соревнований должен состояться 14 мая 2022 года.

В конкурсе "Евровидение" в 2022 году примет участие 41 страна мира, в том числе – Украина. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Напомним:

Украина впервые участвовала в "Евровидении" в 2003 году и быстро стала одной из самых успешных стран конкурса.

За 15 выступлений наша страна ни разу не пропустила финал. 9 из этих заявок вошли в топ-10, 5 – в топ-3 и две побеждали в соревновании. Певица Руслана была первой представительницей Украины, которая выиграла "Евровидение" (в 2004 году). Певица Джамала принесла Украине вторую победу (в 2016 году).

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря в Париже (Франция) состоялся масштабный песенный конкурс среди юниоров "Детское Евровидение-2021", на котором Украину представляла 14-летняя вокалистка из Белой Церкви Елена Усенко. Юная исполнительница вошла в десятку лидеров и привезла домой почетное шестое место.

Страной-победительницей "Детского Евровидения" стала Армения, которую представляла 14-летняя вокалистка Малена.