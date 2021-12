Украина вошла в топ-6 лучших выступлений на 'Детском Евровидении-2021'. Видео

Сегодня, 19 декабря, в Париже состоялся масштабный песенный конкурс среди юниоров "Детское Евровидение-2021", на котором Украину представляла 14-летняя вокалистка из Белой Церкви Елена Усенко. Юная исполнительница вошла в десятку лидеров и везет домой почетное шестое место.

Украинка эмоционально и душевно исполнила композицию "Важіль" на родном языке, слова и музыку для которой написала сама. Это помогло ей вырваться в лидеры и получить 62 балла от профессионального жюри и 63 – за счет зрительского голосования. OBOZREVATEL узнал об этом во время просмотра прямой трансляции на телеканале "UA: Культура".

На сцене концерт-холла La Seine Musicale представительница Украины презентовала минималистический номер без подтанцовки и ярких декораций, в отличии от большинства других участников. Акцент был на самой конкурсантке – ее голосе и эмоциях.

Елена Усенко впервые вышла на сцену в 7 лет. Из-за неудачного выступления она перестала петь, но спустя три года поняла, что не может жить без музыки и вернулась к занятиям вокалом. С трех лет девочка умеет танцевать "лунную походку" своего кумира Майкла Джексона. Играет на укулеле, гитаре, синтезаторе, пианино и барабанах.

Не удалось обойти Усенко конкурентов с Армении, Польши, Франции, Грузии и Азербайджана, которые сформировали пятерку лидеров.

Страной-победительницей стала Армения. 14-летняя вокалистка Малена набрала 224 бала благодаря динамичному выступлению с песней Qami, qami ("Ветер, ветер").

В шаге от победы с 218 балами оказалась полячка Сара Джеймс с песней Somebody ("Кто-то").

Второй раз одержать победу был шанс и у Франции. Однако из-за невысоких баллов от зрителей юный Энцо забрал "бронзу". Всего мальчик набрал 187 баллов.

Четвертое место у Николоза Каджая из Грузии. Он пел сразу на трех языках: грузинском, английском и французском. Жизнерадостная песня про улыбки набрала 163 балла.

Закрыла пятерку лидеров представительница Азербайджана, которой Украина поставила самую высокую оценку – 12. Всего юная Сона Азизова и ее трек One Of Those Days ("Один из трех дней") получили 151 балл.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о победительнице "Детского Евровидения-2021" Малену из Армении.