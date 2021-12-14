В Украине стартовал Нацотбор на Евровидение-2022

С 14 декабря "Суспільне" начало принимать заявки для участия в Национальном отборе представителя Украины на 66-й песенный конкурс Евровидении-2022, который состоится в мае 2022 года в Турине (Италия). Нацотбор будет проходить в несколько этапов.

Сначала проведут всеукраинский предварительный отбор, с 14 декабря 2021 года по 24 января 2022 года. После, состоится финал, пишет Суспільне.

Чтобы принять участие, нужно до 10 января отправить заявку, заполнив анкету тут. "Суспільне" определит, кто войдет в шорт-лист и не позднее 24 января 2022 года обнародует список финалистов.

"Это волнующее мгновение для всего "Суспільного", потому что впервые с 2015 года мы проводим Нацотбор Евровидения самостоятельно и эксклюзивно будем его транслировать. Это новый этап для всей компании, и мы надеемся, что в сотрудничестве с опытным продакшеном мы сделаем это на высоком уровне", – сказал член правления "Суспільного" Ярослав Лодыгин.

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Финал, в котором определят победителя голосованием жюри и зрителей, состоится в феврале 2022 года.

Отмечается, что выбранная участником песня для конкурса должна быть оригинальной, созданной без использования других произведений, та, которая не выпускалась в релиз и/или не исполнялась публично до 1 сентября 2021 года. Также музыкальная работа может быть исполнена на любом языке и длится должна не более трех минут.

Напомним, что Евровидение-2022 будет принимать Турин (город в Италии), на арене PalaOlimpico. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а большой финал – 14 мая.

К слову, в 2021 году победителями Евровидения стала рок-группа Måneskin. Они исполнили свой хит Zitti E Buoni. Что касается представителя от Украины на Евровидении-2021, то нашу страну представляла украинская группа Go_A, которая вошла в пятерку лучших на конкурсе.

Коротко о конкурсе:

Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который проходит каждый год, начиная с 1956 года. От каждой страны участвует по одному представителю. Мероприятие транслируют в прямом эфире. Благодаря Евровидению, миру узнал о многих исполнителях, таких как – группа "АББА", "Чингисхан", певица Селин Дион и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Украина примет участие в "Детском Евровидении-2021" под номером 12. Конкурс состоится 19 декабря.