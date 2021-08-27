'Живое' выступление Кузьмы на 'Олимпийском': организаторы раскрыли секрет уникального номера

Во время праздничного концерта ко Дню Независимости 24 августа на НСК Олимпийский выступил цифровой образ Кузьмы Скрябина. Нейротехнологии воссоздали мимику артиста и сложилось впечатление, что он жив.

Над номером работала студия Postmodern, а о том, как происходило "оживления" певца, рассказала режиссер шоу на "Олимпийском" Катя Царик в интервью "КП". По ее словам, для этого понадобился реальный человек с похожей мимикой, поэтому искали актера, похожего на Кузьму (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это очень важно, потому что нейронная сеть формирует лицо, а мимикой управляет актер", – объяснила режиссер.

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На эту роль выбрали молодого актера Ивана Блиндара. Именно он ранее сыграл Кузьму в фильме "Я," Победа "и Берлин", снятом по одноименной повести самого Андрея Кузьменко.

Режиссер призналась, что несмотря на сложности с техникой нейронной сети, ей не хотелось выстраивать номер на фотографиях и архивных записях Кузьмы.

Как известно, на праздничном концерте в исполнении Скрябина прозвучала песня "Люди как корабли". Ее музыкант выпустил в 2005 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, мама Кузьмы эмоционально отреагировала на "живое" выступление сына на концерте по случаю 30-летия Независимости Украины. Она поблагодарила создателей мероприятия и заявила, что "это было фантастическое ощущение".