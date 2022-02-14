Кто такие Kalush Orchestra, которых украинцы назвали победителями отбора на Евровидение-2022

В финале национального отбора "Евровидения-2022" в Украине за победу боролись три музыкальных группы и пятеро исполнителей. Лидером стала певица Алина Паш, которой поставили самые высокие баллы члены жюри, а группа "Kalush Orchestra" получила первенство по голосованию зрителей.

Фронтмен реп-группы Олег Псюк обвинил организаторов певческого конкурса в фальсификации голосов и требовал обнародования документа с реальными результатами. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно об украинском бенде, который поддержали украинцы на "Евровидении".

Фронтмен Олег Псюк

Основатель группы 27-летний Олег Псюк родом из Ивано-Франковской области. Свою "Stefania" музыкант посвятил 60-летию мамы. Стефания Псюк рассказала, что до 4 класса парень учился "на отлично", а уже в 6 классе начал писать рэп. Мать фронтмена призналась, что никогда не любила этот стиль музыки, но треки сына ей пришлись по душе.

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У музыканта нет музыкального образования, Псюк учился в Калушском политехническом колледже и окончил Львовский лесотехнический университет. Еще во время учебы парень перепродавал книги, курил сигареты, пробовал наркотики и даже их продавал. Раньше он работал на заводе и писал рэп о жизни в городке Калуш.

Псюк больше года встречается с Александрой Белобров. 21-летняя девушка из Киева поддерживает любимого. Когда музыкант приезжает из Калуша в столицу, он живет с ней. Билобров была в группе поддержки "Kalush" и на нацотборе. Фронтмен посвящает песни Александре, дарит подарки и мило называет ее "белобровой". Певец чувственно поздравил пассию с днем рождения, исполнив романтическую композицию "Зорі" на концерте.

Как появилась группа "Kalush"

Олег объявил набор музыкантов в соцсетях в 2019 году, на пост отозвался Игорь Диденчук, который играет на 50 музыкальных инструментах. Затем в группу присоединился киевлянин под псевдонимом МС Килиммен, который появляется на публике в комбинезоне с принтом ковра. Псюк является патриотом и фанатом своего городка, он назвал бэнд в честь маленькой Родины – города Калуш.

У участников группы яркий и неординарный стиль, они используют в треках карпатский сленг, который понятен не всем, но благодаря неповторимому исполнению нравится многим. Украинские музыканты воспевают свои жизненные истории. Сам Олег Псюк всегда на сцене в панаме, в интервью он рассказал, что надел розовый головной убор на первый клип "Не маринуй" и ему понравилось.

Идея образа диджея Килиммена создавалась долго. Сначала он должен был быть в маске ковра, а впоследствии участники группы приняли решение создать украинского супермена – Килиммена. Он танцует брейк-данс и поет обычно на припевах.

Игорь Диденчук родом из Луцка, он учился в КНУКиМ на факультете музыкального искусства. Диденчук также инструменталист в электро-фольк группе "Go_A", которая завоевала на "Евровидении-2021" пятое место.

Четвертым участником является рэпер Джонни Дивный. Он выступает и сольно, и в составе группы. "Kalush" принадлежит к германскому филиалу лейбла Sony Entertainment.

Как возникла коллаборация "Kalush Orchestra"

"Kalush" и "Orchestra" – это две группы, которые поют вместе и отдельно. В составе коллаборации шестеро участников. Олег Псюк рассказал, какие функции выполняет каждый: Килиммен – диджей, Джонни Дивный – бэк-вокал, Тимофей Музычук, Виталий Дужик и Игорь Диденчук – мультиинструменталисты. "Kalush Orchestra" на нацотборе исполнил песню "Stefania". Это рэп с фольклорными мотивами в украинском аутентичном стиле.

Скандалы из Alina Pash

Еще до участия в нацотборе между исполнительницей Алиной Паш и группой "Kalush" возник спор. Паш обвинила музыкантов в плагиате, а именно партии контрабаса из ее песни "Bosorkanya" 2019 года, которую использовали в щедровке "Kalush" в 2022 году. Победительница нацотбора привела еще несколько примеров сходства. Например, обложка синглов "Горы" и "Oinagori", а также кадры из клипов "Горы" и "Bosorkanya".

Финал нацотбора тоже не обошелся без скандалов. Олег Псюк заявил, что не имеет претензий к Алине Паш, однако обвиняет организаторов конкурса в фальсификации. Во время прямого эфира на канале "UA: Перший" возникла неразбериха с объявлением результатов. Баллы в конверте ведущего и на экране отличались. В сумме Алина Паш получила 15 баллов, а группа "Kalush Orchestra" – 14. Псюк уже подал петицию к президенту Украины и собирается судиться, потому что "Суспільне" отказалось продемонстрировать официальный документ и количество голосов.

Kalush – Зорі

Kalush – Мала в 19

Kalush в дуэте с рэпером Skofka – Додому

Kalush в дуэте из Alyona Alyona – Гори

Kalush в дуэте с Jerry Heil – Хвилі

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