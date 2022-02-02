Wellboy, Kalush и другие. Что известно о финалистах нацотбора на Евровидение-2022 и их песнях

Организаторы украинского национального отбора на конкурс Евровидение-2022 назвали имена вокалистов, которые 12 февраля будут бороться за победу и возможность представлять страну на международной песенной арене. Восьмерку финалистов выбрали из 280 кандидатов, которые отправляли заявки в декабре 2021 года.

Об этом стало известно во время прямой трансляции пресс-конференции на телеканале UA:Перший. OBOZREVATEL собрал ключевую информацию о претендентах на победу.

Стоит отметить, что в этом году участники кардинально отличаются друг от друга манерой пения, жанром и подачей. Таким образом концерт национального отбора хотели сделать разнообразным и интересным. Организаторы оценивали не только вокал конкурсантов, но и шоу, которое они планируют представить на европейской сцене.

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Alina Pash

Рэп-исполнительница, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор" представила на отборе мистическую песню под названием "Тіні забутих предків". Алина привыкла удивлять фанатов нестандартными мотивами в музыке с этно-нотками. Этот раз, очевидно, не станет исключением. Певица будет выступать во второй части финала. Пока трек-конкурсант только готовится к выпуску в массы, предлагаем послушать один из последних синглов вокалистки.

Wellboy

Этот молодой музыкант так неожиданно и ярко "выстрелил" на украинской эстраде, что, пожалуй, и сам был удивлен. Антон Вельбой из села Грунь (Сумская область) в 2019 году на шоу "Х-фактор" занял 3-е место. Тогда же начинающий артист впервые представил авторскую песню перед широкой аудиторией. Уже спустя два года его "Гуси" и "Вишні" наизусть поет вся страна. А вот в финале нацотбора вокалист представит новый сингл Nozzy Bossy. Название интригующее и многообещающее – полностью в жанре Wellboy.

Cloudless

Украинский попрок-электронный музыкальный коллектив уже опубликовал трек, который исполнит в финале конкурса – All be Alright. В группу, которая была создана в 2017 году, входят Антон Панфилов, Юрий Каналош, Виктор Жуков и Александр Ковачов. Парни прославились после выхода саундтрека к телесериалу "Школа" (1+1).

Barleben

Александр Барлебен из Новоград-Волынского (Житомирская область) попал в список финалистов после дисквалификации конкурсанта LAUD. Новый участник был капитаном Службы безопасности Украины, когда на востоке страны началась война. Для нацотбора музыкант подготовил трек Hear My Words, demo-версию которого уже представил. В песне исполнитель поет о важности любви во времена страха, ненависти и агрессии.

Michael Soul

Финалист национального отбора Евровидения-2019 в Беларуси Михаил Сосунок, который также известен как бэк-вокалист группы Naviband и полуфиналист проекта "Голос країни". Получив высокие оценки от беларусских зрителей неординарный Michael Soul, решил проявить себя и на украинской сцене. Для этого написал меланхолическую композицию Demons, которую уже оценили слушатели.

Kalush Orchestra

Авторы хитовых украинских песен и любимцы публики Kalush Orchestra обещают покорить зрителей и жюри качественным рэпом с фольклорными мотивами. Без сомнений, так звучит современная Украина. Сингл "Стефанія" еще не представили публике, поэтому вспоминаем другой трек исполнителей – "Калуські вечорниці".

Our Atlantic

Виктор Байда, Дмитрий Бакал и Алексей Быков, которые являются участниками инди-поп группы из Умани Our Atlantic, полюбились слушателям за сложную проблематику в песнях и необычное звучание. В финале нацотбора мы услышим от них композицию на родном языке "Моя любов".

ROXOLANA

Украинская певица и актриса, участница шоу "Голос країни-9" Роксолана Сирота со Львова представит в финале сингл Girlzzzz. Он уже доступен на всех платформах для прослушивания. Вокалистка обрела популярность благодаря авторскому арт-проекту Ukraine Is. В нем ROXOLANA объединила современную музыку и украинскую поэзию Лины Костенко, Юрия Издрыка, Ивана Франко и Михайля Семенко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, организаторы назвали имена ведущих национального отбора Евровидения-2022. Обычно эта должность доставалась Сергею Притуле, однако в этом году зрители увидят на сцене других знаменитостей.