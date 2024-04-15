Увеличила губы и стала звездой TikTok: где сейчас Ника из проекта 'Беременная в 16' и как сложились ее отношения с Данилой

Ника, участница первого выпуска нового сезона "Беременная в 16" от телеканала СТБ, поделилась тем, как сложилась ее жизнь после проекта. Она признается: ее начали узнавать на улицах после выхода программы в эфир. В соцсетях девушка рассказывает, что "ее спокойная жизнь закончилась".

На момент съемок Нике было 15 лет. Проект снимали в 2021 году, до полномасштабного вторжения. Сейчас 19-летняя героиня проживает в Одесской области, воспитывает сына и ведет собственный блог.

О чем говорилось в выпуске

Ника – юная девушка из Желтых Вод Днепропетровской области, мечтающая об идеальной картинке и жизни без забот. Она – звезда TikTok: снимает в сеть ролики о себе и стремится стать популярной. Желание получить признание от чужих людей обусловлено сложными отношениями между матерью и дочерью, не получающей достаточно внимания от близкого человека.

В TikTok Ника знакомится с 20-летним Данилом, который учится в Днепре, а сам приехал из небольшого города в Одесской области. Они случайно пересекаются в реальной жизни. Между молодыми людьми быстро вспыхивает роман, и впоследствии героиня узнает, что беременна. В этом девушка видит новый шанс: "У меня 25 тысяч подписчиков, но их точно станет больше, потому что я беременна".

Однако далеко не все в жизни влюбленных идет по плану – Даня попадает в аварию, в результате чего он отказывается от мечты поступить в академию и стать офицером. К тому же незапланированная беременность Ники разрушает планы на жизнь. "Извини, любимая, не успел", – говорит он. Тем временем семья юноши берет под свое крыло девушку в положении. Здесь можно увидеть сцену, которая еще раз подтверждает отношение матери к дочери, – женщина легко отпускает Нику к свекрови и "совершенно чужим людям".

Данил решается сделать предложение любимой. Впоследствии героиню не устраивает жизнь с родителями и пара принимает решение снимать квартиру. Но и здесь можно увидеть, насколько родные жениха ценят Нику: называют своей дочерью, помогают с домашними делами, устраивают вечеринку, чтобы развеселить подростка. В конце концов родители Данила дарят молодым супругам дом в пгт Саврань.

Подарок не очень поразил героиню, ведь она хотела жить в большом городе, как неоднократно видела в TikTok. Вместо этого муж идет на работу, а Ника остается "на хозяйстве". На помощь приходит свекровь, являющаяся для девушки поддержкой и опорой в течение эпизода.

Телеканал СТБ помог будущей маме с обследованиями и ведением беременности – девушка была на учете в хорошей киевской больнице. Во время поездки в столицу у Ники начинаются схватки. Однако Даня далеко и не может приехать из-за проблем со здоровьем. Мать роженицы не берет трубку.

Девушка планировала рожать в прямом эфире, однако, по ее словам, было совсем не до этого. В медучреждение все же приехали любимый, его родители и мать Ники, чему она была очень рада. Мальчика назвали Сэмюэлем. Выбор имени был предопределен любимым фильмом героини.

Как сложилась судьба Ники из "Беременная в 16"

Блогер активно ведет соцсети. Заветные подписчики появились у девушки после выхода эпизода. Сейчас профиль Ники в TikTok насчитывает более 122 тысяч людей, в Instagram – более 65 тысяч. В своих видео она часто упоминает проект с иронией. Героиня также делится фотографиями своего малыша Сэма, которому весной исполнится три года. По словам Ники, он ходит в садик в Саврани.

Там и проживают супруги – Даню также можно увидеть в stories девушки. Сейчас ему 23 года. Пара обустраивает дом, доставшийся им от родителей. После участия в шоу "Беременная в 16" они 2 года проживали в Одессе. Кроме того, семья открыла собственный суши-бар, которым руководит мужчина.

Ника рассказывает, что во время последней поездки в Одессу ее узнавали местные. В одном из видео говорится: "Жили себе спокойно, пока не вышла "Беременная в 16". Во время проекта блогер научилась делать рекламу, которая сейчас приносит ей прибыль. Она также имеет собственный бизнес – магазин сюрприз-боксов. Ника также рассказала, что намерена получить высшее образование, поэтому летом 2024 года девушка будет поступать в университет. Кроме того героиня увлекается бьюти-процедурами: в прошлом она вколола 4 мл филлера в губы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о звезде скандального проекта "Беременная в 16" Людмиле Нечипоренко, родившей ребенка от учителя информатики и оскандалившейся из-за ВСУ. Героиня рассказала всю правду о шоу. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!