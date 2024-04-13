Новых выпусков 'Беременной в 16' не будет? Украинцы не дождались пятой серии и забросали СТБ просьбами о продолжении: что известно

В пятницу, 12 апреля, сотни тысяч, а то и миллионы, украинцев не дождались нового выпуска шоу "Беременная в 16" на телеканале СТБ и забросали соцсети авторов вопросами и просьбами о продолжении. Однако, похоже, проект пока не планируют снимать.

Как сообщила пресс-служба журналистам "Детектор Медиа", учитывая чувствительность общества во время полномасштабной войны с РФ, "Беременную в 16" не продолжали на новые эпизоды. Предыдущие выпуски, как утверждается в начале каждой серии, были сняты до 2022 года.

На YouTube-канале шоу можно найти 4 новые серии, которые публиковали месяц с интервалом в неделю. Они собрали в сумме более 16 миллионов просмотров, много упоминаний в соцсетях и СМИ. За это время проект полюбился многим зрителям, а также встретил немалое количество хейта из-за историй персонажей.

Многие зрители в пятницу ждали продолжения сезона, но новый выпуск так и не вышел в эфир. Под последним видео на канале в комментариях подняли шум, спрашивая: "Когда новый выпуск?" и умоляя: "Требуем новых серий! Закрывайте все, но выпускайте дальше! Единственная программа, которая столь популярна и желаема нами".

Официальная реакция от СТБ до сих пор не появилась, но в статье "Детектор Медиа" от 11 апреля можно найти следующий комментарий: "Учитывая чувствительность темы, особенно во время полномасштабной войны, телеканал СТБ принял решение не транслировать проект в эфире и не планирует съемок новых эпизодов. Архивные эпизоды проекта, снятые в 2021 году, были выложены только на канале проекта "Беременная в 16" на YouTube, платформе, где пользователи просматривают видео по запросу, а не в общем программировании. СТБ не оказывал промоподдержки проекту ни в эфире, ни в диджитале. Однако цифры пересмотров этого проекта подтверждают высокую общественную актуальность темы и потребность в профильных государственных и социальных инициативах".

В комментариях некоторые зрители ответили другим, что всего успели снять четыре выпуска в новом сезоне.

Самый популярный из них – о Люде из Киевской области, которая родила от 32-летнего учителя информатики по имени Сергей. Их история возмутила украинцев, а мужчину даже уволили из школы. После выпуска шоу героиня решила заработать на подписчиках и оскандалилась по теме донатов для ВСУ.

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