'Беременная в 16'. Люда, родившая ребенка от учителя информатики и оскандалившаяся из-за ВСУ, рассказала всю правду о шоу

Звезда скандального шоу "Беременная в 16" от телеканала СТБ Людмила Нечипоренко, выпуск с которой побил рекорды YouTube, рассказала всю правду о проекте. В частности, героиня призналась, получила ли она средства на съемки, что из показанного было постановой и как сложилась ее жизнь после участия в программе.

Следует отметить, что выпуск не один день находился в трендах украинского YouTube. На момент написания новости видео собрало более 4,5 миллиона просмотров.

На момент создания эпизода Людмиле было 16 лет. Девушка 2003 года рождения забеременела от 32-летнего учителя информатики по имени Сергей. Интересно, что проект снимали еще до полномасштабного вторжения. Само название серии "Школьный учитель и ученица: любовь или статья?" передает контроверсионность сюжета. Сразу после выхода, выпуск наделал немало шума в сети: кто-то осудил главную героиню, а другие встали на ее защиту.

О чем говорилось в скандальном выпуске

Сюжет оборачивается вокруг несовершеннолетней школьницы Людмилы из села Яблунивка Киевской области. Она влюбляется в своего нового учителя информатики Сергея, приехавшего из Белой Церкви, чтобы преподавать в сельской школе. Девушка сразу увлеклась мужчиной и начала писать ему в соцсетях. По словам Сергея, он сначала воспринимал это как шутку, однако потом согласился погулять с ученицей.

Впоследствии между ними возник роман. Людмила переехала в квартиру любимого в городе. Взрослый мужчина настоял на интиме с девушкой, считая, что это поможет им сблизиться. Героиня же оправдывала действия учителя "возрастом и потребностями организма".

Через некоторое время Люда узнала, что беременна. На смену романтике пришли постоянные наставления Сергея: он упрекал сожительницу, что она не готовит, не убирает, не занимается саморазвитием и не ухаживает за собой. В выпуске даже прозвучал тезис, что девушка может месяц не чистить зубы.

В течение беременности Людмила не получает поддержки от мужчины. Мать героини, которая ушла из семьи, угрожает избраннику дочери полицией за связь с несовершеннолетней. Главной опорой девушки остаются ее отец и соседка.

Как отмечает СТБ, "любиться с подростком у мужчины желания было, а вот брать ответственность за последствия – нет. Так что когда Люда забеременела, Сергей показал свое настоящее лицо". Чего стоит только сцена со ссорой: после разногласий с беременной любимой, будущий отец отвез ее обратно в деревню, бросив на произвол судьбы. Впоследствии он вернулся за Людмилой, и они "дважды помирились прямо на огороде". Интим вызвал схватки, из-за чего пара едва успела доехать в больницу.

Людмила родила мальчика. Сергей, чтобы обеспечивать семью, уволился из школы и устроился инженером, а также преподавателем в IT-академии. В конце выпуска героиня рассказывает шокирующую новость – она снова беременна.

Второй ребенок

И хотя заявление Люди вызвало резонанс в сети, как и сам выпуск, фанаты обнаружили, что девушка не родила второго малыша. После появления серии на ТВ, звезда "Беременной в 16" стала популярной в соцсетях, в том числе на платформе TikTok. Во время одного из своих эфиров она рассказала, что пережила медикаментозный аборт, избавившись от ребенка.

Впоследствии Людмила заявила – это все постановка и никакой второй беременности не было. Об этом она рассказала в интервью блогеру Даниле Сараеву. Она добавила, что пока не думает о пополнении в семье: "Нет, я не хочу вообще детей. Я считаю, может, я там в 30 лет..."

Скандал с ВСУ

Недавно вокруг героини разразился новый скандал, касающийся Вооруженных сил Украины. Во время одного из эфиров на платформе TikTok, где есть функция платных подарков автору трансляции, Людмила резко высказалась о донатах на ВСУ. Один из комментаторов призвал зрителей помогать финансово армии, а не звезде "Беременной в 16". "Ага, щас, сбрасывайте мне, какое ВСУ, сбрасывайте мне. И я тут для чего сижу? Я сижу, чтобы вы мне деньги сбрасывали", – отреагировала она. Впоследствии Люда объяснила – это была шутка, а сейчас "надо все мелочи объяснять людям". Но, как говорится, из песни слов не выкинешь.

Отношения с Сергеем

В выпуске отношения Люди с Сергеем напоминают скорее модель "ребенок и отец", чем "жена и муж". На тот момент, 32-летний любовник девушки постоянно упрекал подростка за ее неумение, грубо говоря, быть взрослой. Сергей ожидал увидеть от 16-летней Людмилы поведение зрелой женщины, хозяйки и матери. Однако большую часть серии он отмечает, какая любимая неопытная в домашних делах, а также постоянно вспоминает мать героини, которая не научила ее "обычным вещам".

Также в серии зрителям рассказывают, что в прошлом у мужчины уже был один брак, в результате которого родилась дочь. Отношения с бывшей супругой у Сергея сложные. Как отмечает учитель, она постоянно командовала им. Судя по этому, он решил показать свое мужество и строгость в новых отношениях, которые, по словам экспертов СТБ, напоминают общение двух детей.

Однако после шоу, рассказывает Людмила, они с Сергеем остались вместе, а часть того, что было в кадре – это сценарий. По словам героини, семью обеспечивает мужчина. После выпуска администрация IT-школы Robocode, где работал учитель, заявила об увольнении Сергея из-за неприемлемого поведения. Подробности о новом месте работы любимого Люда раскрывать не стала.

Помощь телеканала СТБ

Во время съемок команда шоу снабдила Людмилу качественным ведением беременности. Героиня проходила необходимые обследования у столичных специалистов, которые финансировал телеканал. Кроме того, СТБ помог Люде осуществить ее мечту – сделать операцию по исправлению косоглазия. Также нельзя отрицать помощь экспертов героям выпуска.

По словам девушки, она получила гонорар за участие в "Беременной в 16". "Ну, платили, да, не буду сказать сколько, платили, и во многом помогали", – говорит Людмила.

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