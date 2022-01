Как сложились судьбы победителей всех сезонов шоу "Голос країни". Фото

Вокальное шоу "Голос країни" выпускают уже 12 лет. Один из самых рейтинговых проектов в Украине просматривают миллионы зрителей каждый сезон.

За это время звездами стали десятки исполнителей, которые участвовали или побеждали в талант-шоу. OBOZREVATEL рассказывает, чем занимаются победители "Голосу країни" всех сезонов.

Иван Ганзера – 1 сезон

Победитель первого сезона "Голосу країни" Иван Ганзера приехал из Харьковской области, тогда ему было всего 23 года. У исполнителя с детства порок зрения, он почти ничего не видит. На проекте он был лидером и победил, исполнив песню "Не плач, тато".

После победы Иван обрел славу и выпустил уже два альбома песен. Певец самостоятельно развивает карьеру. После начала войны на Донбассе он стал рекордсменом по количеству концертов для украинских военных. Ганзера женился на Ольге, которую встретил после "Голосу країни". У пары родилась дочь София. Жена работает менеджером Ивана.

Павел Табаков – 2 сезон

Павел Табаков победил в 2012 году. Украинский композитор десятки лет пытался стать популярным, но настоящую славу ему принесли проекты "Шанс" и "Голос країни".

Певец сразу после победы активно гастролировал, поскольку еще до проекта он успел написать немалый репертуар. Хит Табакова "Тільки ти моя" часто звучит на украинских свадьбах. В США он взял псевдоним TABAKOV. Павел основал школу для детей и молодежи Tabakov School, где они учатся петь, танцевать и ставят театральные постановки. Он женат с 2010 года и воспитывает двоих детей.

Анна Ходоровская – 3 сезон

Победительницей "Голосу країни" в 2013 году стала Анна Ходоровская, тогда ей было всего 19 лет. В финале она исполнила песню "The Winner Takes It All", которая принесла ей первое место.

Анна пела в дуэте с исполнителем Александром Пономаревым на его сольных концертах, но стать популярной ей не удалось. После участия в "Голосі країни" Ходоровская продолжила обучение в университете и получила красный диплом. Сейчас Анне 27 лет и она готова строить певческую карьеру. В 2021 году она пришла на проект "Співають всі", чтобы напомнить о себе. Однако звезда не попала в финал.

Игорь Грохоцкий – 4 сезон

В 2014 году в "Голосі країни" победил футболист Игорь Горохоцкий. На первом этапе проекта вслепую его выбрал только один исполнитель Святослав Вакарчук. Творческим началом для Горохоцкого стало именно это вокальное шоу.

С тех пор Игорь стал звездой в Украине, выпускает альбомы и часто гастролирует. Сердце певца занято – он встречается с моделью Снежаной Григорчук, которая является музой Игоря и снимается в его клипах. В 2022 году Горохоцкий подал заявку на участие в Евровидении, но не попал в финал нацотбора.

Антон Копытин – 5 сезон

В 2015 году победу в вокальном шоу одержал Антон Копытин, который был обычным разнорабочим в Киеве. Они с женой воспитывают троих детей, но у них не было собственного жилья в столице, а из оккупированного Донецка семья вынуждена была переехать.

После победы в "Голосі країни" отец семейства начал зарабатывать больше, кроме этого наставница Тина Кароль подарила ему квартиру. Сейчас Копытин является вокалистом шоу "Танці з зірками", также он солист мюзикла Notre Dame de Paris.

Виталина Мусиенко – 6 сезон

В 2016 году победительницей проекта стала студентка Виталина Мусиенко с Полтавщины. Тогда ей было всего 18 лет. Юная звезда является обладательницей мелодичного голоса, поэтому на слепых прослушиваниях развернулись три тренера.

В финале "Голосу країни" Виталина исполнила песню "Україна," и большинство зрителей проголосовало за молодую исполнительницу. После победы Мусиенко начала гастролировать вместе с группой "Океан Ельзи".

Александр Клименко – 7 сезон

В 2017 году в "Голосі країни" принял участие священник Александр Клименко, который с первого выступления растрогал до слез судей, а в результате победил. В финале он исполнил песню Николая Мозгового "Материнська любов".

Священник позже попадал в скандалы за неоднозначные высказывания в сторону Героев Небесной Сотни и пропаганду Московского патриархата Православной церкви. В начале пандемии Клименко снял клип, который посвятил больным Covid-19 монахам Киево-Печерской лавры.

Алена Луценко – 8 сезон

В 8-м сезоне проекта "Голос країни" победила Алена Луценко из города Белая Церковь. Волшебный вокал пленил сердца украинцев. Певица исполняла песни только на русском.

После победы в шоу Луценко говорила, что ее жизнь кардинально изменилась. Она сейчас работает над творчеством вместе с продюсером Оксаной Михайленко. Певица сняла несколько клипов и записывает авторские композиции. В 2021 году Алена вышла замуж.

Оксана Муха – 9 сезон

После победы в "Голосі країни" Оксана Муха стала популярной украинской исполнительницей. Она самая успешная певица среди победителей проекта.

Сейчас Оксана успешно гастролирует по Украине, исполняя народные и авторские песни. Колядки в исполнении Мухи невероятно популярны. Певица часто выступает в дуэте с исполнительницей Ниной Матвиенко.

Роман Сасанчин – 10 сезон

Юный певец с Тернопольщины Роман Сасанчин победил в 10 сезоне шоу "Голос країни", исполнив песню "Luna tu". До этого он одержал победу в проекте "Голос діти" в 2015 году. Его выступления на вокальных проектах собрали миллионы просмотров на YouTube.

Сейчас Сасанчин стремится построить певческую карьеру и активно ведет соцсети. В 2021 году 19-летний Роман стал папой дочери. Вместе с 23-летней Иванной женой они живут в Тернополе.

Сергей Лазановский – 11 сезон

Сергей Лазановский, известный под псевдонимом RIDNIY, является победителем 11 сезона "Голосу країни". Сергей не профессиональный вокалист. До участия в проекте он снимался в кино.

После победы RIDNIY выпустил песни, которые сейчас крутят на радиостанциях. Кроме этого, 26-летний исполнитель активно ведет соцсети, на его Instagram подписаны более 25 тысяч человек, а TikTok – 80 тысяч.

