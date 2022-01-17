Дочь Константина Меладзе пришла на 'Голос країни-12': что о ней известно

В новом сезоне популярного украинского вокального шоу "Голос країни-12", которое начнется 23 января на телеканале 1+1, появится 17-летняя дочь Константина Меладзе Лия. Девушка пришла на слепые прослушивания и удивит зрителей своим талантом.

По словам Лии, она с детства мечтала попасть на этот проект. Соответствующий анонс опубликовали на официальном YouTube-канале вокального шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Случалось, что мы едем с папой в машине, и я начинаю что-то петь. Он говорил, что я красиво пою. Наверное, эти слова были для меня самыми важными", – сказала Лия за кулисами шоу.

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Она призналась, что с детства мечтала попасть на "Голос країни". И даже когда выросла на протяжении многих лет хотела прийти на "слепые прослушивания", но на пути к заветной цели стоял ее перфекционизм, который "не давал этого сделать".

"Я очень много времени работала, чтобы показать себя сейчас, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос країни" стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя", – сказала Лия Меладзе.

Отметим, что 17-летняя Лия получила среднее образование в британской школе и готовится поступить в музыкальный университет США, а сейчас проживает в столице Украины. У нее есть старшая сестра Алиса и младший брат Валерий.

Однажды у Лии была своя группа, которая носила название FAR FOR. В октябре прошлого года она прекратила свое существование.

Что касается личной жизни Лии, то известно, что девушка строила отношения с финалистом третьего сезона "Голос. Дети" Владом Феничком.

К слову, тренерами нового сезона, который дет под слоганом "Так звучит твоя страна", стали Потап, DOROFEEVA, Святослав Вакарчук и Оля Полякова.

Коротко о знаменитости:

Константин Меладзе – 58-летний советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер. Родом из Батуми (Грузия). Есть младший брат Валерий Меладзе, известный певец. Константин в 2015 году женился на певице Вере Брежневой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Валерий Меладзе рассказал, что его брат Константин не живет вместе со своей супругой, певицей Верой Брежневой. По его словам, известная артистка вместе с детьми находится в Украине.