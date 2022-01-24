На 'Голос країни 12' пришел киборг, который защищал донецкий аэропорт: зал аплодировал стоя

На слепые прослушивания 12-го сезона вокального шоу "Голос країни" попал боец АТО, который защищал донецкий аэропорт и находился во вражеском плену, 29-летний киборг Ярослав Гавьянец. Всю жизнь мужчина мечтал о музыке, а во время пребывания на фронте пел сослуживцам композиции под гитару.

На сцене главного вокального проекта страны Ярослав чувственно исполнил популярный трек "Тебе це може вбити" группы "СКАЙ". Звездный тренер Оля Полякова не устояла перед проникновенным голосом участника и нажала на красную кнопку. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра первого выпуска шоу на телеканале 1+1.

Членам жюри конкурсант рассказал, что планировал связать свою жизнь с вокалом и выступлениями в театре, однако все мечты пришлось отложить, когда в 2015 году украинец попал в зону АТО на востоке Украины. Тогда еще 22-летнему Ярославу пришлось рисковать собственной жизнью, защищая Родину от российских оккупационных войск.

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Гавьянец был одним из тех, кто сражался за донецкий аэропорт. После тех трагических событий из 60 военных осталось в живых только 16. На следующий день киборга и других украинских солдат взяли в плен.

"Нас повели на расстрел: поставили всех к стене, но выстрелили над головой. Отец рассказывал, что когда меня показали в новостях, он очень обрадовался. Пускай я был и в плену, главное – живой. Ему пришла идея сделать обращение, что он готов поменять меня на себя. Спецслужбы ДНР увидели это видео и поставили ультиматум отцу: он должен был приехать с тремя украинскими каналами, чтобы это увидели в стране. Папа так и сделал, меня отпустили", – вспомнил мужчина.

По словам Ярослава, он долгое время оставался абсолютно безэмоциональным после всего пережитого. Уже много лет он занимается реабилитацией. Возможно, именно сцена и музыка помогут киборгу полностью восстановить ментальное здоровье.

Тренеры проекта и зрители в зале стоя аплодировали украинскому защитнику, после чего знаменитости обняли Ярослава и поблагодарили за героизм.

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел первый выпуск 12 сезона проекта "Голос країни". На сцене выступили ветеран АТО, крымская татарка, бандуристка, украинская цыганка и многие другие.