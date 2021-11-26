"Холостячка-2": как проходит знакомство с родителями Златы Огневич. Онлайн-трансляция 11-го выпуска

Дарья Дурова
Шоу
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Холостячка Злата Огневич

Новый выпуск шоу "Холостячка-2" стартовал на телеканале СТБ в пятницу, 26 ноября, в 19:00. В 11-м эфире украинская певица Злата Огневич познакомит мужчин со своей семьей и сделает нелегкий выбор – ей предстоит попрощаться еще с одним участником проекта.

До этого этапа дошли трое конкурсантов: Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Максим Тарапата. Каждый из них уже признавался в чувствах к артистке и надеется, что пройдет в финал. OBOZREVATEL рассказывает о самых интересных событиях шоу в формате онлайн-трансляции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Участники романтического реалити
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Все подробности 11-го выпуска "Холостячки-2"

На этой неделе певица представила участников шоу своей семье: маме, папе, сестричке и ее парню.

Первый, с кем встретилась Злата, – Максим Тарапата. Он подготовил женщине сюрприз и пошел с ней в ювелирную мастерскую, чтобы сделать вместе колье.

Максим Тарапата и Злата Огневич

Во время совместной работы над украшением Макс признался: у него еще не было опыта знакомства с отцом своей девушки.

Свидание прошло в ювелирной мастерской

Участники шоу сделали золотое колье с фигурками двух лебедей – символом верности. Тарапата сказал, что выбрал такой дизайн неспроста. Огневич была в восторге от подарка, созданного своими руками.

Колье для Златы

После этого пара поехала домой к родителям "холостячки". Встреча была теплой, а Макс подарил маме певицы картину из Китая, вспомнив, что такая тематика нравится женщине. Злата отметила: Тарапата очень внимательный и запомнил те факты, которые она упоминала своих родных.

Максим рассказал о своем бизнесе в Китае, о планах жить со Златой в Киеве и строить загородный дом, а также лично пообщался с отцом артистки. Участник шоу сказал ему, что любит "холостячку". Папа Огневич сперва отнесся к такому заявлению со скепсисом, но в итоге поверил в искренность намерений Тарапаты.

Компания собралась за столом

С отцом своей возлюбленной Макс нарубил дров для барбекю. Конкурсант раскрыл мужчине детали своих предыдущих отношений, которые длились семь лет. Причиной расставания было то, что тогдашняя девушка Тарапаты не хотела детей. Папа "холостячки" предположил, что Макс может "что-то недоговаривать".

Отец Златы и Максим

Далее участник романтического реалити пообщался с мамой артистки. Он заявил ей: "Я влюбился в вашу Злату".

Конкурсант и мама звезды разговаривали на улице

Дополняется...

Злата Огневич и ведущий шоу "Холостячка-2" Григорий Решетник

Коротко о звезде:

  • Злата Огневич – 35-летняя украинская исполнительница, которая выросла в Крыму. Ее мама работала учительницей, а папа – военным хирургом.

  • Настоящее имя знаменитости – Инна Бордюг. Она участвовала в международном конкурсе "Евровидение-2013" от Украины и заняла третье место в финале, набрав 214 баллов.

Главная героиня шоу Холостячка-2

Как писал OBOZREVATEL, в прошлом, 10-м выпуске "Холостячки-2" Огневич впервые познакомилась с семьями мужчин. После всех событий реалити покинул Андрей Хветкевич, бизнесмен и чемпион Украины по фридайвингу. Подробнее о том, как прошла предыдущая неделя проекта, читайте в материале по ссылке.

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