"Мама несколько дней плакала": экс-участник "Холостячки-2" рассказал об оскорблениях его семьи после шоу

Выбывший участник "Холостячки-2" (СТБ) Максим Тарапата сообщил, что после полуфинала шоу хейтеры "атаковали" его семью. Мужчина признался: его мать несколько дней плакала, узнав об оскорблениях.

В сети маму украинца называли "уборщицей и содержанкой", сестру – "неадекватной", а семью в целом – "с прибамбасами". Об этом Тарапата рассказал в личном аккаунте в Instagram.

"Моя мама сильно переживала, когда на нашу семью шли оскорбления. Ведь как только не называли… Несколько дней она плакала. Это, пожалуй, задевало меня сильнее всего!" – написал экс-участник проекта.

Он отметил, что на экране эпизод с его родными занял всего около 30 минут, но этого было достаточно для недоброжелателей, чтобы "навешать ярлыков на несколько жизней".

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Кроме того, заявил Тарапата, он видит необоснованные претензии к главной героине "Холостячки-2", певице Злате Огневич. По словам мужчины, то, что говорят об артистке, жестоко, несправедливо и "часто выходит за любые рамки".

"За что и зачем? Ведь она, как и каждый из нас, проживает свою жизнь, как чувствует и как видит лучшее в первую очередь для себя, а так же для своих близких. Она глубокий человек и искренняя в своих мотивах и поступках", – заявил Тарапата.

Он напомнил, что за экранами телефонов и телевизоров – живые люди, у которых есть родные и близкие и которым может быть больно.

Отметим, что на пост Тарапаты отреагировала сама Огневич. Она поставила сообщению лайк и оставила в комментариях смайлики.

Напомним, что не так давно Огневич и Тарапату заметили вместе, когда они гуляли улицами Киева.

Тарапата покинул шоу в 11-м выпуске. Артистка не вручила ему бутоньерку, выбрав других финалистов – Дмитрия Шевченко и Андрея Задворного. Кроме того, она назначила свидание Роману Свечкоренко, который неожиданно вернулся на реалити.

Коротко об участнике шоу:

Максиму Тарапате 32 года. Он живет на две страны – Украину (Киев) и Китай (Шанхай). В КНР у него бизнес: экспортно импортная компания и салоны красоты. Своими увлечениями мужчина называл серфинг, лыжи, вокал, сальсу.

Как писал OBOZREVATEL, Огневич призналась, что ей нравится типаж внешности американского актера Брэдли Купера. Она также назвала качества, которыми должен обладать идеальный мужчина.