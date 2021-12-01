Злата Огневич описала внешность идеального мужчины и намекнула на победителя 'Холостячки'

Популярная украинская певица, главная героиня реалити-шоу "Холостячка-2" Злата Огневич призналась, что ей нравится типаж внешности американского актера Брэдли Купера. Она также назвала качества, которыми должен обладать идеальный мужчина.

В интервью для издания "Караван историй" Огневич рассказала, что мужчина, который покорит ее сердце должен быть состоявшимся и "горящим" от своего дела, а также ответственным и с бородой. "Чтобы был вовлечен в жизнь и горел своей работой, получал от нее кайф", – сказала Злата (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что среди личностных качеств мужчины для нее важны трудолюбие, эмоциональная устойчивость, готовность к серьезным отношениям.

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"А внешне мне нравится типаж Брэдли Купера – высокий рост, борода, длинные волосы", – заявила Огневич.

К слову, из трех финалистов романтичного реалити-шоу, под описание внешности "идеального мужчины" по версии Златы Огневич подходит именно Дмитрий Шевченко, который выше ее, с коротко бородой и длинными волосами.

Стоит добавить, что в финале остались двое мужчин – Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Однако, на крайней церемонии роз появился Роман Свечкоренко, с которым Злата сходит на свидание.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич (Инна Бордюг) – 35-летняя украинская певица, родом из Крыма. Главная героиня романтичного реалити-шоу "Холостячка-2". Представляла Украину на "Евровидение-2013". Родилась и выросла в семье учительницы и военного хирурга.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "холостячку" Огневич заметили на прогулке по Киеву в компании участника проекта "Холостячка-2" с Максимом Тарапатой. Пара прошлась, не проявляя никаких чувств, прогулялись по улицам столицы.

Также OBOZREVATEL писал о том, что финалист проекта Дмитрий Шевченко "спалился", намекнув на свою победу. Мужчина отвечая на вопрос о планах переезжать из Львова в Киев, чтобы быть ближе к любимой, ответил, что уже сделал это.