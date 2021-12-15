Андрей Задворный сорвался на крик, доказывая, что не использовал Злату Огневич

Победитель шоу "Холостячка-2" (СТБ) Андрей Задворный повысил голос, убеждая подписчиков в том, что он не использовал главную героиню проекта Злату Огневич. Мужчина утверждает, что он мог бы расстаться с певицей иначе, если бы от реалити ему был нужен только пиар.

Задворный ответил хейтерам в видео, которое он опубликовал в Instagram в формате сторис. Он уверен: абсолютно все соглашались на участие в телевизионном шоу, осознавая будущий рост популярности. Главный вопрос – единственная ли это цель (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Андрей утверждает, что он надеялся найти любовь и у него действительно появились чувства к Злате. "Для меня пиар – это побочный эффект", – заявил он.

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Победитель проекта добавил: он мог бы ходить с артисткой на светские мероприятия, быть самой обсуждаемой парой года. Однако поступил иначе, потому что "не в этом дело".

После этого Задворный почти что перешел на крик. Он ответил поклонникам реалити, которые обвиняли его в использовании Огневич.

Мужчина аргументировал свою позицию тем, что почти сразу после окончания "Холостячки-2" признался звезде, что больше ее не любит. Как заявил Андрей, он мог бы выбрать для разрыва другой, более "подходящий" момент.

"Так объясните мне, дорогие, тогда: почему я не дождался последнего пост-шоу, чтобы просто получить все лавры себе? Не потянул время, так сказать, до "выгодного" момента?" – эмоционально спросил победитель реалити.

Добавим, что в сторис Андрей также рассказал: его сердце сейчас свободно, а со всеми "соперниками" по проекту он остался в хороших отношениях.

Коротко о знаменитости:

Андрей Задворный – 32-летний украинский предприниматель с собственной компанией по производству деревянных игрушек для детей.

Разведен, от предыдущего брака есть ребенок – 6-летняя дочь Кира.

Мужчина выиграл шоу "Холостячка-2" (СТБ). Злата Огневич приняла его предложение руки и сердца и призналась в любви, но после проекта Андрей бросил певицу.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео с курьезами, которые не вошли в телевизионную версию "Холостячки-2". К примеру, в одном из эпизодов на голову главной героини Златы Огневич упал микрофон, а один из участников порвал штаны и засветил белье.